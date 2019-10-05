В окупованому Криму блокують «Главком» та ще 17 українських сайтів
Порівняно з попереднім моніторингом ситуація з доступом до сайтів в Криму погіршилася
Кримські провайдери блокують 18 українських інформаційних сайтів і дві соціальні мережі
Провайдери в окупованому Росією Криму блокують 18 українських інформаційних сайтів, серед яких «Главком», і дві соціальні мережі.
Про це свідчать результати моніторингу Кримської правозахисної групи, який було проведено у серпні-вересні 2019 року.
«10 кримських провайдерів у дев'яти містах повністю блокують 18 українських інформаційних сайтів і дві соціальні мережі», - повідомляє Кримська правозахисна група.
Встановлено, що станом на кінець вересня 2019 року в Криму немає доступу як мінімум до 23 сайтів, які вільно працюють на підконтрольній Україні території, зокрема:
- Главком
- Цензор.нет,
- QHA,
- След.нет,
- UAinfo,
- 5 канал,
- 112 Україна,
- Апостроф,
- Фокус,
- Центр журналістських розслідувань,
- ТонеТо,
- Депо,
- Українська правда,
- РБК,
- Укрінформ,
- Лівий берег,
- Зеркало недели,
- Стрічка,
- а також сайти соціальних мереж Лінкедін і Телеграм.
Порівняно з попереднім моніторингом КПГ, який проводився у травні 2019 року, ситуація з доступом до сайтів погіршилася.
Як відомо, у травні-червні 2019 року в окупованому Криму блокували «Главком» та ще 13 українських сайтів.