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    Суспільство

    В окупованому Криму блокують «Главком» та ще 17 українських сайтів

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    <p>Порівняно з попереднім моніторингом ситуація з доступом до сайтів в Криму погіршилася</p> - В окупованому Криму блокують «Главком» та ще 17 українських сайтів

    Порівняно з попереднім моніторингом ситуація з доступом до сайтів в Криму погіршилася

    Кримські провайдери блокують 18 українських інформаційних сайтів і дві соціальні мережі

    Провайдери в окупованому Росією Криму блокують 18 українських інформаційних сайтів, серед яких «Главком», і дві соціальні мережі.

    Про це свідчать результати моніторингу Кримської правозахисної групи, який було проведено у серпні-вересні 2019 року.

    «10 кримських провайдерів у дев'яти містах повністю блокують 18 українських інформаційних сайтів і дві соціальні мережі», - повідомляє Кримська правозахисна група.

    Встановлено, що станом на кінець вересня 2019 року в Криму немає доступу як мінімум до 23 сайтів, які вільно працюють на підконтрольній Україні території, зокрема:

    • Главком
    • Цензор.нет,
    • QHA,
    • След.нет,
    • UAinfo,
    • 5 канал,
    • 112 Україна,
    • Апостроф,
    • Фокус,
    • Центр журналістських розслідувань,
    • ТонеТо,
    • Депо,
    • Українська правда,
    • РБК,
    • Укрінформ,
    • Лівий берег,
    • Зеркало недели,
    • Стрічка,
    • а також сайти соціальних мереж Лінкедін і Телеграм.

    Порівняно з попереднім моніторингом КПГ, який проводився у травні 2019 року, ситуація з доступом до сайтів погіршилася.

    Як відомо, у травні-червні 2019 року в окупованому Криму блокували «Главком» та ще 13 українських сайтів.

    Крим інтернет технології Україна соціальні мережі
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