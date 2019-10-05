В окупованому Криму блокують «Главком» та ще 17 українських сайтів



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Порівняно з попереднім моніторингом ситуація з доступом до сайтів в Криму погіршилася

Кримські провайдери блокують 18 українських інформаційних сайтів і дві соціальні мережі

Провайдери в окупованому Росією Криму блокують 18 українських інформаційних сайтів, серед яких «Главком», і дві соціальні мережі.

Про це свідчать результати моніторингу Кримської правозахисної групи, який було проведено у серпні-вересні 2019 року.

«10 кримських провайдерів у дев'яти містах повністю блокують 18 українських інформаційних сайтів і дві соціальні мережі», - повідомляє Кримська правозахисна група.

Встановлено, що станом на кінець вересня 2019 року в Криму немає доступу як мінімум до 23 сайтів, які вільно працюють на підконтрольній Україні території, зокрема:

Главком

Цензор.нет,

QHA,

След.нет,

UAinfo,

5 канал,

112 Україна,

Апостроф,

Фокус,

Центр журналістських розслідувань,

ТонеТо,

Депо,

Українська правда,

РБК,

Укрінформ,

Лівий берег,

Зеркало недели,

Стрічка,

а також сайти соціальних мереж Лінкедін і Телеграм.

Порівняно з попереднім моніторингом КПГ, який проводився у травні 2019 року, ситуація з доступом до сайтів погіршилася.

Як відомо, у травні-червні 2019 року в окупованому Криму блокували «Главком» та ще 13 українських сайтів.