  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Гаррі Каспаров
  4. Про конфіскацію заморожених російських активів
рус
    Думки вголос

    Про конфіскацію заморожених російських активів

    • Гаррі Каспаров

      13-й чемпіон світу з шахів, політик

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Всі злочини, скоєні комуністами, КДБ та їх сьогоднішньою путінською реінкарнацією, мають бути зафіксовані і в історії, і у кримінальному праві - Про конфіскацію заморожених російських активів
    Всі злочини, скоєні комуністами, КДБ та їх сьогоднішньою путінською реінкарнацією, мають бути зафіксовані і в історії, і у кримінальному праві

    Росія не матиме майбутнього, якщо не перестане бути імперією

    Мовою оригіналу

    Мы имеем дело с военными преступлениями в индустриальном масштабе, фактически с геноцидом. И признание этого факта на уровне государств откроет очень серьезные возможности для конфискации российских активов, как государственных, так и частных. Традиционное западное право защиты собственности в сегодняшних реалиях может отступить на второй план. Вопрос репараций и соответственно конфискации тех российских активов, которые сегодня заморожены, имеет важное значение.

    Но российская оппозиция – те, кто себя называют российской оппозицией, – пока не дали вразумительного ответа по этому вопросу. На мой взгляд, здесь не может быть никаких обсуждений. Россия должна будет выплатить всю сумму ущерба, которая будет назначена по оценкам международного сообщества в качестве компенсации за те чудовищные преступления, которые сегодня творятся на украинской земле. В устоявшемся мире такие процедуры длятся долго, но Нюрнбергский трибунал не занял много времени. К сожалению, таких трибуналов не было в Советском союзе. К сожалению, преступления коммунизма, значительно превосходящие и по временному промежутку, и по масштабу преступления нацистов, до сих пор остались не заклейменными в истории.

    Сейчас мы подходим к тому моменту, когда все преступления, которые совершались коммунистами, КГБ и их сегодняшней путинской реинкарнацией должны быть зафиксированы и в истории, и в уголовном праве. Это позволит решать вопросы в том числе конфискации замороженных активов российских активов в пользу Украины. Добиться этого – наш исторический долг. Дело не только в том, чтобы восстановить справедливость в отношении украинского народа, который сегодня сражается и погибает. Это вопрос будущего России.

    У России не может быть будущего, если не будет дана принципиальная оценка тому, что случилось, если не будут выданы военные преступники и Россия не перестанет наконец быть империей, которая несет смерть и разрушения соседям.

    Джерело: блог Гаррі Каспарова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путінський режим Україна СРСР окупація трибунал #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Роман Шрайк
    Роман Шрайк

    Журналіст

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    Андрій Павловський
    Андрій Павловський

    Експерт з питань соціальної політики

    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Віктор Андрусів
    Віктор Андрусів

    радник Міністра внутрішніх справ України

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Про конфіскацію заморожених російських активів