Подоляк вказав на головну відмінність України від Росії

Радник голови Офісу президента зауважив, що росіяни бояться того, що захисники України навчатимуться за кордоном

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російські мобілізовані ніде не вчаться, їх одразу відправляють гарматним м‘ясом на смерть. Про це він написав у Twitter.

За словами Подоляка, російські пропагандисти хвилюються, що захисники України навчатимуться за кордоном перед тим, як вирушити на фронт.

«Все тому, що для української держави життя громадянина є найвищою цінністю. Російські мобілізовані ніде не вчаться, їх одразу відправляють гарматним м‘ясом на смерть», – написав він.

Російські пропагандисти хвилюються, що захисники навчатимуться за кордоном перед тим, як вирушити на фронт. Все тому, що для Української держави життя громадянина є найвищою цінністю. мобілізовані ніде не вчаться, їх одразу відправляють гарматним м‘ясом на смерть. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 19, 2022

Згідно з твердженнями радника Офісу президента, Україна відрізняється від Росії тим, що дбає про своїх військових і перед тим, як відправити їх воювати з ворогом, проводить відповідні навчання і забезпечує всім необхідним.

Нагадаємо, в Офісі президента озвучили обсяг озброєння, який Україні потрібен від Заходу, щоб протистояти російським військам.

Раніше повідомлялося, що перша техніка від США у межах ленд-лізу повинна прибути в Україну приблизно через 2-3 тижні.

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.