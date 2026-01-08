Час звертатися до Конгресу: як Україна може обійти позицію Трампа

Рятуючи Росію від розвалу, Вашингтон повторить ту ж саму помилку, як і в 1990 роки, бо Росію ніколи і нікому не здасться перетворити на демократичну державу

«Мирні переговори», які нібито проводяться між Сполученими Штатами, Російською Федерацією та Україною дуже нагадують нечесну гру двох проти одного. Президент США Дональд Трамп все менше здатен приховувати, що він фактично виступає на боці Москви, навіть тоді, коли під маскою «миру», – намагається всучити Києву швидку капітуляцію України путінському режиму.

І це ще може продовжуватися довго, оскільки Трамп, який перетягує на себе повноваження, яких насправді за конституцією Америки в нього немає, успішно прикриває цим мінімізацію допомоги Україні. За його логікою, навіщо взагалі допомагати українцям, коли триває «мирний процес», який гарантовано мусить колись привести до довгожданого «миру».

Та не дивлячись на те, що Україна вибрала загалом правильну тактику, не відкидаючи пропозиції Сполучених Штатів, намагатися проводити свою лінію, в підсумку це не здатне виправити ситуацію. Адже російський диктатор Путін явно тягне час, Москва ні на які зміни своєї позиції йти не збирається, а Дональд Трамп так хоче вести ґешефти з Московією, що вже й не здатен цього приховувати.

Загалом складається абсолютно незрозуміла ситуація, – майже 70 відсотків американців підтримують допомогу Українській державі, але Трамп постійно робить вигляд, що це для нього не має жодного значення. І намагається, постійно збільшуючи тиск, примусити українців до капітуляції. І це в той час, коли Україна не програє, а Російська Федерація опинилася за півкроку до економічного, а значить далі та до політичного колапсу.

Немає сумніву, що президента Сполучених Штатів Дональда Трампа не вдасться переконати в тому, що Путін не може бути союзником Америки, що спасаючи Росію від розвалу, Вашингтон повторить ту ж саму помилку, як і в 1990 роки, бо Росію ніколи і нікому не здасться перетворити на демократичну державу. Але Трампа навіть не хвилює, що у 2026 році Республіканська партія може програти Конгрес та Сенат. Дружба з Путіним для нього найважливіша тепер всього на світі, а те що буде далі з українцями його анітрохи не хвилює.

Російська Федерація отримала союзника в Білому домі, і саме тому Путін так нахабно ігнорує усі пропозиції України та Європи, котрі дійсно могли б привести до мирних домовленостей. Українці провели намагалися багато разів довести американцям свою правоту, проте сьогодні ті, хто приймають рішення у Вашингтоні, або глухі до наших пропозицій, або ж відверто ігнорують їх.

Трампівське оточення зомбоване Москвою і бачить в Путіні можливість заробити на «дружбі» з російським терористичним режимом грубі гроші, лицемірно відкидаючи всі моральні і демократичні принципи та цінності.

Трампівці поводять себе так, ніби права та свободи людини українців зовсім не стосуються, а під час переговорного процесу, верховенство міжнародного права вони постійно виносять поза контекст війни Росії в Україні. Тож чи не настав час українцям напряму звернутися до американського народу?

Як відомо, Конгрес та Сенат є ключовими представницькими інституціями. Сполучених Штатів, представляючи американців, серед яких майже 70 відсотків підтримують Україну. Таким чином звернення безпосередньо українських громадян про допомогу до конгресменів та сенаторів, якщо в Білому домі їх не хочуть почути, буде цілком логічним та обґрунтованим кроком.

Тут ми можемо говорити про «інформаційне волонтерство», коли громадяни України звертаються до конгресменів на загально американському рівні або на рівні окремих штатів. Особливо там, де місцеву владу контролюють не представники Демократичної, а Республіканської партії, які не беруть до уваги підтримку американцями українців. Щоб не тільки конгресмен США від Республіканської партії Дон Бейкон розумів, що вимога американських переговірників від імені Дональда Трампа до України «здати» Росії свої території, – це «крок Чемберлена».

Якщо подібні звернення набудуть масового характеру, і вони, чи фрагменти з них та будуть цитуватися в таких провідних американських виданнях, як The Wall Street Journal, The Washington Post, чи The New York Times, а також і в місцевих газетах окремих штатів, то сучасній трампівській адміністрації не удасться приховати від американського народу справжній стан взаємин між Сполученими Штатами та Україною та своє підігрування Росії.

Важливо розуміти, що хоча впливові газети на рівні штатів, хоча й менш відомі, ніж загальнонаціональні, проте вони є ключовими для місцевої політики. Серед них варто виділити: The Seattle Times (Вашингтон), The Denver Post (Колорадо), The Miami Herald (Флорида), The Boston Globe (Массачусетс), The Minneapolis Star Tribune (Міннесота), The Detroit Free Press (Мічиган), The Arizona Republic (Аризона), The Dallas Morning News (Техас), The Atlanta Journal-Constitution (Джорджія), San Francisco Chronicle (Каліфорнія), Houston Chronicle (Техас).

Потрібно встановити прямий комунікативний зв’язок між українським та американським народами, якщо Дональд Трамп ігнорує потреби Україні у війні з Росією, і удає, що цим він допомагає українцям досягти швидкого та стабільного миру, під виглядом спонукання їх до капітуляції.

Коли б вдалося викликати дискусію в американських глибинках щодо російсько-української війни, і ролі тут Республіканської партії та її висуванця Трампа, то можна було привернути увагу до проблеми, справедливе вирішення якої не може бути відкладено на майбутнє.

Українцям зараз потрібно думати про перехід до нестандартних політичних методів, якщо Дональд Трамп і його оточення вважають, що міжнародне право України не стосується. Американські Конгрес та Сенат можуть зробити для України те, чого Білий дім робити не хоче і не бажає. То тоді будемо звертатися безпосередньо до американського народу та його представників.

Бо, як бачимо з досвіду за майже рік президенства Трампа, він не збирається змінювати свою стратегію щодо війни Росії в Україні. Він і далі буде під час переговорного процесу відкидати все, що не сподобається Владіміру Путіну. Одночасно продовжуватиме блефувати, ухилятися від раніше сказаного, надувати щоки, звинувачувати в усьому свого попередника Джо Байдена. А російський диктатор продовжуватиме запускати ракети по українських містах, житлових будинках, цивільних об’єктах, тепло- та електроенергетичних системах. І не має значення, чи у Трампа немає сміливості зупинити Путіна, чи просто бажання це зробити.

І це тоді, коли Україна, відбиваючи вторгнення Російської Федерації, зміцнює хребет Європи. Необхідно лише надати українцям ракети більшої дальності, котрі необхідні для нокаутуючого удару по терористичним путінським військам та його садистському режиму.

Як встановити прямий зв’язок між українцями та американцями? Необхідно донести американському народу і його представникам в Конгресі правду про те, як критично важлива для збереження чинного міжнародного порядку і світової цивілізації допомога Україні.

Українська держава не мусить впасти, а має вистояти під ударами страшної Московської орди. Адже не можна допустити того, аби особисті симпатії президента Сполучених Штатів до російського диктатора Путіна стали вирішальним чинником міжнародної політики Америки. Американці можуть допомогти українцям вистояти, і зараз потрібно зробити все для того, щоб голос України почув народ Сполучених Штатів.