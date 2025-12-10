Головна Спорт Новини
Прихильник Путіна Овечкін прокоментував неучасть російських хокеїстів в Олімпіаді-2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Прихильник Путіна Овечкін прокоментував неучасть російських хокеїстів в Олімпіаді-2026
Овечкін є наближеною особою до Путіна

Збірна Росії пропустить Олімпіаду через рекомендації Міжнародного олімпійського комітету

Нападник клубу НХЛ «Вашингтон Кепіталз» та прихильник диктатора Володимира Путіна російський хокеїст Олександр Овечкін в інтерв'ю RG Media прокоментував неучасть російських хокеїстів в Олімпіаді-2026. Про це повідомляє «Главком».

Овечкін визнав, що російська команда не має можливості вплинути на ситуацію.

«Тут нічого не можна вдіяти. Ми просто дотримуватимемося правил і подивимося, що станеться [в майбутньому]», – заявив він.

У чоловічому хокейному турнірі на Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо вперше з 2014 року будуть задіяні гравці Національної хокейної ліги (НХЛ). Проте збірна Росії на турнірі виступати не зможе через рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і відповідного рішення Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Як повідомлялося, Овечкін потрапив до бази сайту «Миротворець».

На сайті «Миротворець» вказано, що він є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

«Участь у міжнародних змаганнях з метою відбілювання репутації (sportwashing) Росії, поширення дезінформації, виправдання та легітимізації агресії проти України серед іноземної аудиторії, забезпечення шляхів налагодження міжнародних зв'язків та співробітництва в обхід санкцій через демонстрацію збереження присутності Росії у цивілізованому світі у складі міжнародних спортивних комітетів та федерацій», – йдеться на «Миротворці».

Також зазначається, що Овечкін є відомим прихильником та наближеною особою до Володимира Путіна.

«Отримує від президента особисті подарунки. Користуючись своєю популярністю, робить вагомий внесок у зміцнення путінської диктатури та поширення наративів кремлівської пропаганди, наголошуючи, що його дім – Росія, а Путін – його президент. У фото профілю свого приватного облікового запису в соцмережі Instagram розмістив спільне з Путіним фото. Заснував та фінансує громадський рух «Команда Путіна». Овечкін використовує свій статус зоряного міжнародного спортсмена для підтримки Путіна на міжнародній арені, зокрема у 2018-2019 роках, намагаючись увійти в оточення Дональда Трампа. У червні 2023 року отримав від Путіна подяку «за трудові успіхи та багаторічну сумлінну роботу» . 2015 року відвідував тимчасово окупований Крим», – наголошується на «Миротворці».

Нагадаємо, нападник клубу НХЛ «Вашингтон» Олександр Овечкін поспілкувався з підсанкційною головою Ради Федерації РФ Валентиною Матвієнко та подарував їй своє джерсі.

«У Раді Федерації сьогодні великий день спорту. Крім міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова в будівлі на Великій Дмитрівці помічений рекордсмен, триразовий чемпіон світу з хокею Олександр Овечкін», – йдеться у телеграм-каналі Ради Федерації РФ.

Матвієнко, яка є давньою соратницею російського диктатора Володимира Путіна, перебуває під санкціями багатьох країн за підтримку російської війни проти України.

