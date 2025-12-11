Головна Країна Політика
Гарантії безпеки. Глава держави розповів про розмову з американцями

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Гарантії безпеки. Глава держави розповів про розмову з американцями
Володимир Зеленський акцентував, що в документі мають бути конкретні відповіді на те, що найбільше турбує українців
фото: Офіс президента

Президент про безпекові гарантії для України: «Ми вже мали негативний досвід Будапештського меморандуму»

Президент Володимир Зеленський разом з українськими посадовцями провів переговори з американською стороною. Йшлося про гарантії безпеки для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Американську сторону представляли державний секретар Марко Рубіо, міністр війни США Піт Гегсет, спецпредставник президента Сполучених Штатів Стівен Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер, генерали Джек Кін та Алексус Гринкевич і старший радник Білого дому Джош Груенбаум. У розмові також узяв участь генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

«Дуже цінуємо активну роботу американської сторони на різних рівнях – не лише для закінчення війни, а й для гарантування Україні безпеки та недопущення нового вторгнення Росії. Це демонструє серйозність намірів Америки та налаштованість на результат», – каже він.

Зеленський підкреслив, що гарантії безпеки – це одна з найголовніших речей для всіх подальших кроків. Сторони домовилися, що активно працюватимуть заради того, щоб найближчим часом було конкретне розуміння можливих варіантів.

«Ми вже мали негативний досвід Будапештського меморандуму. Всі памʼятають це, як і те, що Росія не раз порушувала всі інші свої зобовʼязання. Тому зараз важливо, щоб у цьому документі щодо гарантій безпеки були конкретні відповіді на те, що найбільше турбує українців: якими будуть дії партнерів, якщо Росія вирішить прийти зі своєю агресією знову», – пояснив президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підпише угоди зі Сполученими Штатами про відбудову, економічне відновлення та гарантії безпеки для нашої держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський разом з українськими посадовцями провів переговори з американською стороною. Ключовою темою стала відбудова та економічне відновлення України.



