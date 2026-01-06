Головна Світ Політика
Віткофф після зустрічі «коаліції охочих» заявив про значний прогрес у мирних переговорах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Віткофф після зустрічі «коаліції охочих» заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Спецпредставник Трампа каже, що надійні гарантії безпеки та тверді зобов'язання щодо процвітання є необхідними для тривалого миру в Україні
фото: Офіс президента (ілюстративне)

Українська та американська делегації матимуть зустрічі 6 та 7 січня

Американська делегація зустрілася в Парижі з представниками «коаліції охочих», а також з українською делегацією. Під час переговорів було досягнуто значного прогресу в розробці двосторонньої системи гарантій безпеки та плану «процвітання». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спецпредставника президента США Стіва Віткоффа.

До складу американської делегації ввійшли спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, генерал Алекс Гринкевич, посол Чарльз Кушнер і радник Білого дому Джош Грюнбаум.

За словами Віткоффа, американська сторона погодилася із заявою «коаліції охочих» за підсумками зустрічі у Парижі. Він наголосив, що «надійні гарантії безпеки та тверді зобов'язання щодо процвітання є необхідними для тривалого миру в Україні», і робота в цьому напрямку триватиме.

«Ми продовжимо обговорення з українською делегацією сьогодні ввечері та завтра, і сподіваємося досягти додаткового позитивного імпульсу в найближчому майбутньому», – додав він.

Нагадаємо, 6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський взяв участь у цьому засіданні.

Раніше повідомлялося, що начальники генеральних штабів збройних сил країн «коаліції охочих» під час зустрічі в Парижі обговорили гарантії безпеки для України та механізми їхньої практичної реалізації.

До слова, у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та премʼєром Великої Британії Кіром Стармером декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після припинення вогню.

