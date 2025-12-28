Головна Світ Політика
search button user button menu button

CNN назвав склад американської делегації на переговарах з Україною

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
CNN назвав склад американської делегації на переговарах з Україною
Склад американської делегації на переговорах
фото: Алекс Брендон/AP

На переговорах присутній Марко Рубіо, якого вважають більш проукраїнським серед представників адміністрації Трампа 

У резиденції Мар-а-Лаго відбуваються переговори між делегаціями США та України. З боку Дональда Трампа у зустрічі беруть участь різні предсатвники адміністрації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Зокрема, до обговорення долучилися державний секретар Марко Рубіо, очільник Пентагону Піт Хегсет, а також голова Об’єднаного комітету начальників штабів Дэн Кейн. Серед ключових політичних радників присутні Сьюзі Уайлз, Стівен Міллер та спецпосланник із закордонних справ Стів Віткофф.

Крім того, у складі американської команди помітили Джареда Кушнера та Джоша Груенбаума, комісара Федеральної служби закупок, який раніше брав участь у контактах із представниками РФ. Представники преси покинули приміщення безпосередньо перед початком офіційної частини переговорів.

Українська делегація:

  • Володимир Зеленський;
  • Рустем Умеров, секретар РНБО;
  • Олексій Соболєв, міністр економіки;
  • Генерал Андрій Гнатов, начальник Генштабу ЗСУ;
  • Сергій Кислиця, перший заступник глави МЗС;
  • Ольга Стефанишина, посол у США;
  • Олександр Бевз, радник Офісу Президента.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні може швидко закінчитися, або триватиме довго, і мільйони людей загинуть. 

Перш ніж двоє лідерів повернулися, щоб увійти до будівлі позаду них, Трамп сказав журналістам, що, на його думку, «швидке» завершення війни неминуче.

Нагадаємо, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни. 

Раніше Дональд Трамп поділився результатами телефонної розмови із очільником Кремля Володимиром Путіним, назвавши її «хорошою і дуже продуктивною».

Теги: Володимир Зеленський Ольга Стефанишина Сергій Кислиця переговори Андрій Гнатов Марко Рубіо Стів Віткофф Дональд Трамп США Джаред Кушнер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров
Мирні переговори: із закликом до Зеленського звернувся Меджліс
Сьогодні, 19:49
Зеленський планує обоворити з Трампом питання щодо ЗАЕС на зустрічі в США
Глава держави планує обговорити з Трампом питання щодо ЗАЕС
26 грудня, 16:55
Самуель Монкада назвав захоплення США двох венесуельських нафтових танкерів «гіршим за піратство»
Венесуела звинуватила США у «вимаганні» через захоплення нафтових танкерів
24 грудня, 18:32
Трамп оголосив про створення «Золотої флотилії» з новими лінкорами
Трамп оголосив про створення «Золотої флотилії» з новими лінкорами
23 грудня, 00:37
Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві
Зеленський розпочав переговори з Туском у Варшаві
19 грудня, 17:32
The Times: США застерігають Європу від конфіскації російських активів
The Times: США застерігають Європу від конфіскації російських активів
18 грудня, 01:29
Глава держави заявив, що призначення нового керівника Офісу президента є непріоритетним питанням
Хто замінить Єрмака? Зеленський пояснив, чому так довго думає
11 грудня, 18:00
Передбачається, що демілітаризована зона буде встановлена по всій лінії припинення вогню
Що наразі відомо про мирний план щодо України: деталі від The Washington Post
10 грудня, 13:16
Емманюель Макрон: «Коли йдеться про гарантії безпеки, вони повинні бути за участі українців»
Макрон: «Коаліція охочих» закінчила роботу над гарантіями безпеки для України
1 грудня, 18:29

Політика

CNN назвав склад американської делегації на переговарах з Україною
CNN назвав склад американської делегації на переговарах з Україною
Трамп дав прогноз щодо миру в Україні
Трамп дав прогноз щодо миру в Україні
Кремль після розмови Путіна і Трампа назвав умову для закінчення війни
Кремль після розмови Путіна і Трампа назвав умову для закінчення війни
Помічник Путіна розповів подробиці його розмови з Трампом
Помічник Путіна розповів подробиці його розмови з Трампом
Які гарантії безпеки отримає Україна від США: версія CNN
Які гарантії безпеки отримає Україна від США: версія CNN
Польща будує «антидроновий купол» за €2 млрд
Польща будує «антидроновий купол» за €2 млрд

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua