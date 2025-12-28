CNN назвав склад американської делегації на переговарах з Україною

На переговорах присутній Марко Рубіо, якого вважають більш проукраїнським серед представників адміністрації Трампа

У резиденції Мар-а-Лаго відбуваються переговори між делегаціями США та України. З боку Дональда Трампа у зустрічі беруть участь різні предсатвники адміністрації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Зокрема, до обговорення долучилися державний секретар Марко Рубіо, очільник Пентагону Піт Хегсет, а також голова Об’єднаного комітету начальників штабів Дэн Кейн. Серед ключових політичних радників присутні Сьюзі Уайлз, Стівен Міллер та спецпосланник із закордонних справ Стів Віткофф.

Крім того, у складі американської команди помітили Джареда Кушнера та Джоша Груенбаума, комісара Федеральної служби закупок, який раніше брав участь у контактах із представниками РФ. Представники преси покинули приміщення безпосередньо перед початком офіційної частини переговорів.

Українська делегація:

Володимир Зеленський;

Рустем Умеров, секретар РНБО;

Олексій Соболєв, міністр економіки;

Генерал Андрій Гнатов, начальник Генштабу ЗСУ;

Сергій Кислиця, перший заступник глави МЗС;

Ольга Стефанишина, посол у США;

Олександр Бевз, радник Офісу Президента.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні може швидко закінчитися, або триватиме довго, і мільйони людей загинуть.

Перш ніж двоє лідерів повернулися, щоб увійти до будівлі позаду них, Трамп сказав журналістам, що, на його думку, «швидке» завершення війни неминуче.

Нагадаємо, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни.

Раніше Дональд Трамп поділився результатами телефонної розмови із очільником Кремля Володимиром Путіним, назвавши її «хорошою і дуже продуктивною».