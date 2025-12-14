Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Генштаб відзвітував про уражені об’єкти в Росії та на окупованих територіях

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб відзвітував про уражені об’єкти в Росії та на окупованих територіях
Наслідки ударів по Росії 14 грудня
колаж: Генштаб

Палало в Росії, а також у Криму, на тимчасово захоплених територіях Донеччини та Запорізької області

Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ, нафтобазу в Урюпінську та низку об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У межах заходів зі зниження наступального потенціалу противника та ускладнення логістичного забезпечення військових частин російських окупаційних військ, підрозділи Сил оборони України уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу (Краснодарський край РФ).

У районі цілі зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Крім того, уражено нафтобазу «Урюпінська» у Волгоградській області РФ. На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Також завдано ударів по об’єктах і цілях противника на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.

Так, на ТОТ Донецької області уражено станцію радіоелектронної боротьби «Волна-2», два пункти управління різних підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, а також радіолокаційну станцію «Імбир».

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області під удари потрапили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» та ворожа лабораторія безпілотних комплексів.

Окрім того, на ТОТ українського Криму наші воїни уразили дві бази ПММ, радіолокаційну станцію «Каста-2Е2» і дороговартісний елемент для систем ППО С-300/С-400 - радіолокаційну станцію 96Л6Е.

Ступінь пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, що в ніч на 14 грудня в Росії пролунали потужні вибухи. Під ударом були нафтопереробні заводи та теплова електростанція. 

Напередодні ввечері в тимчасово окупованому Криму понад годину було чути серію потужних вибухів, що пролунали практично по всьому півострову. 

За даними Telegram‑каналу «Кримський вітер», вибухи були зафіксовані у різних районах, зокрема в Сімферополі (у районі ДРЕС), Феодосії, Гвардійському, Севастополі, Джанкойському та Сакському районах. Також зазначалося, що Балаклавська ТЕС зазнавала значних ударів.

Читайте також:

Теги: Генштаб росія завод пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Трамп поспішає, а Сі чекає
За кулісами наших переговорів: США спішать, Китай вичікує
25 листопада, 11:30
Переговори США та України 30 листопада у Флориді пройшли напружено, але конструктивно
Путін не може зупинити війну. Що чекає Україну далі?
1 грудня, 10:37
Ситуація на фронті 17 листопада
Лінія фронту станом на 17 листопада 2025. Зведення Генштабу
17 листопада, 22:27
Крім власної безпеки Артем турбувався про свою бабусю, яка не може покинути квартиру самостійно
У Харкові 8-річний хлопчик урятував себе та свою бабусю під час пожежі (відео)
19 листопада, 08:56
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 361 танків
Втрати ворога станом на 22 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
22 листопада, 07:10
Bloomberg: Невигідна мирна угода загрожуватиме не лише Україні, а й США
Bloomberg: Невигідна мирна угода загрожуватиме не лише Україні, а й США
27 листопада, 03:57
Громадяни Китаю, які в’їжджають до Росії з туристичною чи діловою метою, зможуть перебувати там до 30 днів
Путін запровадив безвіз для китайців
1 грудня, 15:33
Супутникові знімки підтверджують, що СБУ успішно знищила чотири пускові установки комплексу С-400 «Тріумф»
Дрони СБУ пробили «діру» в обороні Новоросійська: яких збитків зазнав ворог
15 листопада, 19:34
Збірна Сомалі посідає 202 місце в рейтингу ФІФА
Футбольна збірна найбіднішої країни світу хоче зіграти товариську гру з Росією
18 листопада, 14:53

Соціум

Генштаб відзвітував про уражені об’єкти в Росії та на окупованих територіях
Генштаб відзвітував про уражені об’єкти в Росії та на окупованих територіях
У Сіднеї стався теракт під час святкування Хануки (відео)
У Сіднеї стався теракт під час святкування Хануки (відео)
Вибухова ніч у Росії: прилітало по нафтобазі та електростанції
Вибухова ніч у Росії: прилітало по нафтобазі та електростанції
США: в університеті сталась стрілянина, є загиблі та поранені
США: в університеті сталась стрілянина, є загиблі та поранені
В Угорщині пройшов масштабний протест через скандал у центрі для неповнолітніх
В Угорщині пройшов масштабний протест через скандал у центрі для неповнолітніх
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ

Новини

Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
Вчора, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Вчора, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua