Генштаб відзвітував про уражені об’єкти в Росії та на окупованих територіях

Палало в Росії, а також у Криму, на тимчасово захоплених територіях Донеччини та Запорізької області

Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ, нафтобазу в Урюпінську та низку об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У межах заходів зі зниження наступального потенціалу противника та ускладнення логістичного забезпечення військових частин російських окупаційних військ, підрозділи Сил оборони України уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу (Краснодарський край РФ).

У районі цілі зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, уражено нафтобазу «Урюпінська» у Волгоградській області РФ. На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу.

Також завдано ударів по об’єктах і цілях противника на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.

Так, на ТОТ Донецької області уражено станцію радіоелектронної боротьби «Волна-2», два пункти управління різних підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, а також радіолокаційну станцію «Імбир».

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області під удари потрапили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» та ворожа лабораторія безпілотних комплексів.

Окрім того, на ТОТ українського Криму наші воїни уразили дві бази ПММ, радіолокаційну станцію «Каста-2Е2» і дороговартісний елемент для систем ППО С-300/С-400 - радіолокаційну станцію 96Л6Е.

Ступінь пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, що в ніч на 14 грудня в Росії пролунали потужні вибухи. Під ударом були нафтопереробні заводи та теплова електростанція.

Напередодні ввечері в тимчасово окупованому Криму понад годину було чути серію потужних вибухів, що пролунали практично по всьому півострову.

За даними Telegram‑каналу «Кримський вітер», вибухи були зафіксовані у різних районах, зокрема в Сімферополі (у районі ДРЕС), Феодосії, Гвардійському, Севастополі, Джанкойському та Сакському районах. Також зазначалося, що Балаклавська ТЕС зазнавала значних ударів.