Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, екснардеп

Трамп змінює тактику щодо Путіна: швидкого миру не буде

фото: Getty Images

Захоплені судна під російським прапором і закон Ліндсі Грема: швидкого миру не буде

На жаль, гра США не про швидке закінчення війни, а перш за все про американські вибори в листопаді. Попри все, в Трампа не достатньо козирів, щоб примусити Путіна до швидкого миру. Хоча зміна вектору його дій, безумовно, вигідна нам

1. Трамп дуже демонстративно дав наказ затримати два судна напряму повʼязаних саме з Росією. Іншими словами, він підняв градус, розуміючи, що Путін ніяк не відповість. І Путін промовчав.

2. Схоже, хтось в Білому домі зумів пояснити Трампу кілька речей. По-перше, Путін водить його за ніс. По-друге, продовження такої політики призведе виключно до падіння рейтингів. І нарешті, Трамп прийняв рішення, що потрібно почати реально тиснути на Путіна. І тут він має ситуацію він-він. Путін злякається – Трамп автор миру в Європі. Путін не піде на поступки – Трамп робить все можливе проти російського автократа.

3. Але ми маємо з Трампом і все, що зараз відбувається, багато в чому повʼязане з куражем від Венесуели.

4. Як би там не було, на цьому етапі, по відношенню до Росії, Трамп перейшов від пряника до батога. Але це також говорить, що швидкий мир майже неможливий. Путін зараз сховається і почне чекати. В таких випадках він завжди ховається і чекає. Попри те, що частина еліт хотіла б прискорити мирний процес.

5. Чи є в Трампа козирі, які дозволять швидко примусити Путіна? Практично немає. Тому, найбільш вірогідний сценарій: після певного тиску, Трамп запропонує Путіну за кілька місяців (тижнів?) повернутися до мирного плану. Яка буде відповідь Путіна, залежатиме від рівня тиску з однієї сторони і від рівня пропозицій з іншої. Але територіальні претензії та зняття санкцій  ніхто не відмінить.

І на останок: Трамп демонстративно не чіпає китайські судна. Він зараз буде тиснути на Росію, Індію і, можливо, Бразилію. З Китаєм все набагато складніше. Логіка Білого дому полягає в тому, щоб почати переговори по суті з Пекіном тоді, коли проти рідкісноземельного козиря в руках Сі, Трамп мав нафтовий та логістичний козир. До квітня (імовірна зустріч лідерів Китаю та США, ми, можливо, побачимо ще кілька сюрпризів.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США росія Венесуела переговори путін Дональд Трамп

