Головна Думки вголос Віктор Каспрук
search button user button menu button
Віктор Каспрук Політолог, політичний аналітик, журналіст-міжнародник

Чому арабські еліти дедалі більше зацікавлені у перемозі України

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Росія-Україна: чи варто розвертати світ у зворотному напрямку?

Хоча арабський світ намагається дотримуватися нейтральної позиції щодо війни Росії в Україні, проте іноді в пресі проковзує  ставлення інтелектуалів до російсько-української війни. Так у впливовій єгипетській газеті Al-Ahram з’явилася стаття доктора Абдула-Монейма Саїда «Розвертаючи світ у зворотному напрямку!» Стаття на яку варто звернути увагу.

В ній авторитетний єгипетський експерт зі стратегії Абдул-Монейм Саїд, який є директором Регіонального центру стратегічних досліджень у Каїрі (The Regional Center for Strategic Studies – Cairo)  та старшим науковим співробітником Центру близькосхідних досліджень імені Кроуна Університету Брандайза (Crown Center for Middle East Studies at Brandeis University) зокрема зазначає: «Зміни» – це природна протилежність «застою», подібно до світанку, що змінює темну ніч. «Прогресисти» вважають, що в світі інтелектуальної та матеріальної «діалектики» суперечностей достатньо, щоб рухати нас вперед. Можливо, це так, а можливо, й ні. Але реальність є такою, що навіть в моменти «регресивних змін» на гірше нам, попри все, потрібно мати справу з цією ситуацією.

Третє десятиліття 21 століття почалося з пандемії COVID-19. Попри значні успіхи в медицині, людство опинилося в розгубленості й було змушене перебудовувати життя, бо ніхто не знав, як запалилася іскра «пандемії».

З глибин цього лиха виникла українська війна, за якою розпочалася п’ята війна в Газі та її наслідки, а потім четверта війна в Перській затоці та її наслідки.

Після цих подій людство живе в реаліях, де історія регресувала і більше не рухається вперед.

Доказом цього є російське вторгнення в Україну після розпаду Радянського Союзу, за яким настало переміщення палестинців, а також напад на Іран, причому реакція останнього на агресію була спрямована не проти агресорів, а проти тих, хто витрачає енергію на запобігання війні: арабських держав Перської затоки

Усі ці події призвели до краху Статуту ООН та міжнародного гуманітарного права. Біди планети, ерозія впливу всіх багатосторонніх міжнародних організацій та погіршення природних умов, спричинене глобальним потеплінням, потрясають людство».

Наведений фрагмент статті доктора Абдула-Монейма Саїда у впливовому єгипетському виданні  Al-Ahram є зразком трансформації політичної думки в арабському світі щодо глобальних конфліктів. Зрозуміло, що автор не міг обійти увагою традиційно ритуальну для арабського світу тему про «палестинців», вплітаючи її в контекст російсько-українського протистояння.

Але, як досвідчений аналітик, доктор Саїд виходить за рамки офіційного дипломатичного нейтралітету Каїра та пропонує глибоку концептуалізацію сучасної міжнародної безпеки.

Його оцінка російського вторгнення в Україну є не просто констатацією факту, а фундаментальним засудженням руйнування світового порядку, яке він трактує як історичний регрес.

І тут ключовим елементом аналізу автора є руйнування лінійної концепції прогресу. Абдул-Монейм Саїд  використовує філософську категорію «діалектики суперечностей», щоб продемонструвати, що розвиток людства не є гарантованим рухом уперед.

Замість очікуваного «світанку» після завершення Холодної війни та розпаду Радянського Союзу, світ опинився в точці циклічного відкоту до гірших практик минулого.

Російське вторгнення в Україну інтелектуал називає першим і головним доказом цього регресу. Характерно, що єгипетський науковець чітко визначає дії Росії як «вторгнення» (тобто агресію), повністю ігноруючи кремлівські пропагандистські наративи про «денацифікацію» чи «вимушену самооборону».

Для арабського інтелектуального середовища, яке часто піддається впливу російської пропаганди, таке пряме формулювання у провідному державному ЗМІ Єгипту є симптоматичним. Воно свідчить про те, що на рівні політичної експертизи існує повне розуміння імперіалістичної та ревізіоністської природи дій Москви.

Особливий інтерес викликає причинно-наслідковий ланцюг, який вибудовує Абдул-Монейм Саїд.  Він пов’язує пандемію COVID-19, війну в Україні, ескалацію в Газі та конфлікт навколо Ірану в єдину систему глобальної дестабілізації. Автор демонструє, як руйнування системи міжнародного права в одній точці планети – в Україні, неминуче запускає ефект доміно, що дестабілізує і Близький Схід.

Для єгипетської аудиторії цей зв’язок є критично важливим. Доктор Саїд пояснює читачам, що російська агресія проти України – це не далекий європейський конфлікт, а негативний геополітичний поштовх, який уможливив подальший хаос в міжнародній політиці та пряму загрозу безпеці в Перській затоці.

Згадка про «четверту війну в Перській затоці» та неадекватну реакцію Ірану, який спрямовує свою агресію на помірковані арабські монархії замість реальних супротивників, підкреслює глибоке занепокоєння автора регіональною безпекою.

Можна сказати, що публікація вказує на прихований розкол між офіційним прагматизмом арабських столиць та реальним стратегічним баченням їхніх еліт.  Публічно Єгипет та інші країни регіону змушені балансувати через певну залежність від імпорту російського зерна, туризму та військово-технічного співробітництва.

Проте аналітика доктора Саїда викриває глибинний страх арабських еліт перед світом, де право сили замінює силу права. Якщо велика держава може безкарно вдертися до суверенного сусіда після розпаду колишньої імперії, то будь-яка середня чи мала країна Близького Сходу опиняється під загрозою аналогічного «перегляду кордонів» з боку регіональних гегемонів.

Стаття в Al-Ahram засвідчує, що в експертних колах Близького Сходу російсько-українська війна сприймається не як локальна суперечка, а як катастрофічний злам глобальних правил гри, що штовхає людство у найтемніші часи геополітичного регресу.

Водночас  аргументація доктора Саїда у виданні Al-Ahram наочно демонструє тектонічні зсуви у сприйнятті глобальної безпеки незахідними інтелектуальними елітами. Автор точно фіксує головну безпекову реальність сучасності, де російсько-українська війна виступає не локальним прикордонним зіткненням, а прецедентним руйнівником Вестфальської системи та Статуту ООН.

Для країн Близького Сходу, чиї кордони історично мають штучний колоніальний характер і часто оскаржуються сусідніми державами, деградація міжнародного права до «права сили» становить пряму екзистенційну загрозу.

Коли Російська Федерація, як ядерна держава та постійний член Ради Безпеки ООН, легітимізує ревізіонізм на основі імперського прагнення реваншу, вона автоматично створює прецедент безкарності на агресію для регіональних гегемонів по всьому світу.

Близькосхідні малі та середні держави, позбавлені надійних «ядерних парасольок» або жорстких союзницьких зобов’язань типу НАТО, гостро відчувають власну вразливість перед потенційним переглядом кордонів з боку сильніших сусідів.

Тому проекція українського досвіду на реалії Близького Сходу змушує місцевих експертів усвідомити, що руйнація принципу територіальної цілісності в Європі неминуче дестабілізує і їхній власний регіон, провокуючи нову хвилю мілітаризації, таємних ядерних програм та превентивних конфліктів.

Аналіз Абдула-Монейма Саїда руйнує поширений міф про те, що Глобальний Південь сприймає війну в Україні виключно крізь призму антизахідних настроїв або сліпої підтримки Росії.  Навпаки, тут присутній тверезий, прагматичний і навіть егоїстичний безпековий розрахунок: якщо світовий порядок остаточно регресує до анархічного стану «війни всіх проти всіх», то жодні дипломатичні гарантії чи історичні договори більше не захистять суверенітет слабших акторів від геополітичного поглинання.

Ця стаття в Al-Ahram є ключовим індикатором того, що арабська академічна думка чітко пов’язує фінал російсько-української війни з майбутньою архітектурою власної регіональної безпеки.

І головний висновок полягає в тому, що безпорадність міжнародних інститутів перед обличчям неспровокованої агресії запускає лавиноподібний процес деглобалізації та геополітичного регресу, де єдиною гарантією виживання стає військова перевага.

Для Близького Сходу це означає неминуче наближення епохи жорсткого мілітарного реалізму. Коли неспроможність світової спільноти захистити міжнародне право в Україні фактично розв’язує руки таким локальним експансіоністам, як Іран, та прирікає малі держави на постійне очікування катастрофічного перегляду їхніх суверенних кордонів.

Впливовий єгипетський інтелектуал доктор Абдул-Монейм Саїд непрямим чином робить логічний висновок: перемога України у війні з Росією стратегічно вигідна арабським державам Близького Сходу, оскільки вона руйнує імперські амбіції Кремля та стабілізує глобальну архітектуру безпеки.

По-перше, поразка Москви різко послабить її ключового військово-політичного союзника в регіоні   – Іран. Позбавлена російських технологій, дипломатичного прикриття в ООН та фінансових вливань від продажу зброї, тегеранська «вісь опору» втратить здатність ефективно фінансувати свої проксі-угруповання в Ємені, Лівані, Сирії та Іраку. Це дозволить сунітським монархіям Затоки, зокрема Саудівській Аравії та ОАЕ, зміцнити власну регіональну лідерську позицію та знизити рівень постійної безпекової загрози.

По-друге, повне відновлення суверенітету України поверне прогнозованість на світові ринки продовольства та енергоносіїв. Для таких країн, як Єгипет, який критично залежить від імпорту чорноморського зерна, тривала війна означає постійні ризики голоду, високу інфляцію та соціальну нестабільність. А стабільна Україна гарантує продовольчу безпеку Каїра без політичного шантажу з боку Російської Федерації. Крім того, довгострокове витіснення Росії з європейського енергетичного ринку остаточно закріпить за близькосхідними експортерами нафти і газу статус незамінних стратегічних партнерів Заходу.

По-третє, успіх України продемонструє непорушність принципу територіальної цілісності та міжнародного права. А Близький Схід історично потерпає від зовнішніх інтервенцій та кордонних суперечок.

Таким чином: поразка агресора – Росії доведе, що зміна кордонів силою є неприйнятною у XXI столітті, що убезпечить слабші держави близькосхідного регіону від експансіоністських намірів сильніших сусідів і закладе підвалини для довготривалого регіонального миру.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Єгипет війна Україна суверенітет перемога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Координати оперативно передавалися Міністерству оборони та бойовим бригадам на передовій
Українські хакери розкрили позиції росіян через Starlink
7 травня, 08:16
Співзасновниця Міжнародного центру української перемоги Олена Галушка
$300 млрд російських активів знерухомлені. Що далі?
6 травня, 11:15
Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського 17 жовтня 2025 року
Британський дослідник пояснив, чому Трамп обожнює Путіна і ненавидить Зеленського
4 травня, 19:27
Володимир Зеленський повідомив про реальну активність білоруських військових поблизу кордону
Зеленський повідомив про «специфічну активність» на кордоні з Білоруссю
2 травня, 15:41
Президент Зеленський з експрезидентом США Байденом на переговорах у Нью-Йорку
Не Путін. Трамп назвав, хто винен у тому, що війна в Україні досі триває
30 квiтня, 22:47
Пункт тимчасової дислокації особового складу спецпідрозділу «Барс-Сармат»
Сили оборони уразили базу виробництва дронів та наземних роботів окупантів (відео)
30 квiтня, 19:16
Cуд поділив майно сім’ї п’ятого президента таким чином, що більша його частина відійшла дружині Марині
Як Марина та Петро Порошенки поділили майно. Ексклюзивні деталі (документ)
23 квiтня, 19:47
Прикордонники уразили позицію FPV-дронів російських військ
На півдні прикордонники знищили позицію запуску FPV-дронів РФ (відео)
23 квiтня, 16:46
Трамп провів засідання в Ситуаційній кімнаті через кризу в Ормузькій протоці
Трамп провів засідання в Ситуаційній кімнаті через кризу в Ормузькій протоці
19 квiтня, 00:56

Віктор Каспрук

Чому арабські еліти дедалі більше зацікавлені у перемозі України
Чому арабські еліти дедалі більше зацікавлені у перемозі України
Путін в облозі власних страхів: що показав парад 9 травня
Путін в облозі власних страхів: що показав парад 9 травня
Путін втрачає контроль: ФСБ і «старе КГБ» готуються до битви за Росію
Путін втрачає контроль: ФСБ і «старе КГБ» готуються до битви за Росію
Без телевізора Путіна не існує: як пропаганда тримає диктатуру
Без телевізора Путіна не існує: як пропаганда тримає диктатуру
Риторика Трампа щодо НАТО як фактор посилення позицій Кремля
Риторика Трампа щодо НАТО як фактор посилення позицій Кремля
Україна перебудовує глобальну архітектуру безпеки
Україна перебудовує глобальну архітектуру безпеки

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua