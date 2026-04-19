Трамп провів засідання в Ситуаційній кімнаті через кризу в Ормузькій протоці

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
фото: The New York Times

Дональд Трамп звинуватив Іран у спробах шантажу та «хитрощах» через блокування Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп провів екстрену нараду в Ситуаційній кімнаті Білого дому, щоб обговорити загострення ситуації навколо Ормузької протоки та стан переговорів із Тегераном. За даними джерел Axios, зустріч відбулася на тлі наближення дати завершення режиму припинення вогню, до якого залишилося три дні, тоді як новий етап переговорів досі не погоджено. Про це пише «Главком».

Криза поглибилася після суботньої заяви Ірану про повторне перекриття стратегічного водного шляху та серії нападів на судна. Це сталося менш ніж за добу після оптимістичних прогнозів Трампа щодо можливості досягнення мирної угоди за кілька днів. У Білому домі побоюються, що відсутність дипломатичного прориву призведе до відновлення повномасштабних бойових дій уже найближчим часом.

У засіданні взяли участь ключові фігури адміністрації: віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, очільники Пентагону, ЦРУ та Міністерства фінансів. Також стало відомо про активну роль Пакистану як посередника: командувач армії Пакистану Асім Мунір провів переговори в Тегерані, а Трамп підтримував із ним і іранською стороною прямий телефонний зв'язок.

В Ірані підтвердили отримання нових пропозицій від США, які наразі перебувають на розгляді. Зазначається, що конфлікт навколо протоки спалахнув саме тоді, коли сторони почали зближувати позиції щодо ядерної програми Ірану.

Коментуючи ситуацію журналістам, Дональд Трамп звинуватив Тегеран у спробах шантажу та «хитрощах» через блокування протоки. Президент США додав, що до кінця дня стане зрозуміло, чи готові сторони до підписання остаточної угоди.

Раніше високопоставлений іранський посадовець назвав заяви Дональда Трампа щодо готовності Ірану йти на поступки Вашингтону такими, що не відповідають дійсності. 

Джерело, обізнане з ходом переговорів за посередництва Пакистану, спростувало інформацію про згоду Тегерана передати запаси урану Сполученим Штатам або безстроково припинити його збагачення. В Ірані наголосили, що не приймуть виняткових обмежень, які суперечать міжнародному праву, а питання збагачення залишається ключовою суперечкою.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів, включаючи спільну роботу з вивезення збагаченого урану з країни та його доставки до США. 

Однак іранські чиновники заявили, що вони не планують позбуватися своїх запасів збагаченого урану.

Теги: Дональд Трамп Марко Рубіо Іран війна США Джей Ді Венс Піт Гегсет

