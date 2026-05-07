Українські хакери розкрили позиції росіян через Starlink

Хакери вирахували тисячі позицій РФ через «фейкову» реєстрацію Starlink

Кіберфахівці 256-ї штурмової дивізії провели унікальну операцію, використавши вразливість у системі авторизації супутникового інтернету Starlink. Завдяки хитрощам хакери отримали координати понад 2600 ворожих об'єктів. Про результати операції повідомляє видання The Times, інформує «Главком».

Видання зазначає, що ситуація стала можливою після того, як у лютому компанія SpaceX запровадила обов’язкову реєстрацію терміналів Starlink на території України. Це заблокувало роботу тисяч пристроїв, які російські війська використовували нелегально для управління дронами та зв’язку.

Українські хакери оперативно створили в Telegram канал, який імітував службу підтримки. Окупантам пропонували «допомогу» в обході блокування та реєстрації терміналів за криптовалюту. Під виглядом технічних процедур загарбники власноруч передавали хакерам дані користувачів та точні геолокації пристроїв.

Отримані дані дозволили ідентифікувати:

командні пункти та штаби;

позиції операторів безпілотників;

укриття особового складу.

Координати оперативно передавалися Міністерству оборони та бойовим бригадам на передовій. Після перевірки через розвідувальні дрони по цілях наносилися удари. Зазначається, що операція мала відчутний тактичний результат – у деяких зонах інтенсивність російських ударів скоротилася на 45%.

«Главком» писав, що російський уряд ввів заборону на ввезення до країни засобів прийому та передачі сигналу від іноземних супутників зв’язку, зокрема терміналів Starlink. Заборона на ввезення Starlink була введена на тлі посилення контролю за інтернетом у Росії. З травня 2025 року російська влада почала відключати мобільний інтернет під приводом боротьби нібито з українськими безпілотниками – відключення торкнулися понад 60 регіонів.

