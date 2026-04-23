Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На півдні прикордонники знищили позицію запуску FPV-дронів РФ (відео)

Єгор Голівець
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прикордонники уразили позицію FPV-дронів російських військ
скріншот з відео

Ударом ліквідували точку запуску безпілотників і завдали втрат ворогу

На півдні України підрозділи Державної прикордонної служби знищили позицію запуску FPV-дронів російської армії, а також уразили живу силу противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Південне регіональне управління ДПСУ.

«На півдні українські прикордонники знищили позицію запуску FPV-дронів російської армії», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок точних ударів російські війська зазнали втрат серед особового складу. Точну кількість ліквідованих і поранених наразі уточнюють. За даними прикордонників, операцію провели із застосуванням сучасних засобів ураження, що дозволило швидко виявити та нейтралізувати загрозу.

Нагадаємо, що Росія наразі не має достатніх ресурсів для ведення повномасштабної війни проти країн Балтії. Гібридні провокації Росії, зокрема зальоти військових літаків у повітряний простір країн Балтії, а також заяви про нібито «плани Заходу захопити Калінінград» є частиною масштабної інформаційної кампанії.

Такі дії формують «інфошум», спрямований на створення паніки серед європейських суспільств і перекладання відповідальності за можливу ескалацію на західних політиків.

До слова, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну місто Туапсе в Краснодарському краї стало одним із майданчиків для публічної демонстрації підтримки дій загарбницької армії. Місцеві мешканці використовували символи агресії – літери Z та V, а також проводили автопробіги, акції та флешмоби на підтримку армії РФ. Однак вже у 2026 році росіяни почали масово скаржитися на війну, зокрема українські удари по важливих для РФ обʼєктах, та не розуміти, чому страждають «прості люди».

Читайте також:

Теги: війна прикордонники дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua