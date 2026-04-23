На півдні прикордонники знищили позицію запуску FPV-дронів РФ (відео)

Ударом ліквідували точку запуску безпілотників і завдали втрат ворогу

На півдні України підрозділи Державної прикордонної служби знищили позицію запуску FPV-дронів російської армії, а також уразили живу силу противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Південне регіональне управління ДПСУ.

April 23, 2026

«На півдні українські прикордонники знищили позицію запуску FPV-дронів російської армії», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок точних ударів російські війська зазнали втрат серед особового складу. Точну кількість ліквідованих і поранених наразі уточнюють. За даними прикордонників, операцію провели із застосуванням сучасних засобів ураження, що дозволило швидко виявити та нейтралізувати загрозу.

