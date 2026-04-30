Сили оборони уразили базу виробництва дронів та наземних роботів окупантів (відео)

Ворог залишився без майстерень з виготовлення дронів та наземних комплексів

Бійці полку «Рейд» Сил безпілотних систем Збройних Сил України завдали успішного удару по комплексу об’єктів російського Центру спеціального призначення «Барс-Сармат» у глибокому тилу ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку полку «Рейд» у Facebook.

Повідомляється, що об’єкти ураження розташовувалися на тимчасово окупованій території Запорізької області, безпосередньо на узбережжі Азовського моря. Як зазначають у підрозділі, цей центр був важливою ланкою в системі розробки та застосування сучасних технологій ворога.

«Удар, завданий операторами «Рейду», знизить спроможності «Барс-Сармат» у розробці технологій, що посилюють армію противника», – зазначають у полку.

Сили оборони уразили базу виробництва дронів та наземних роботів окупантів — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 30, 2026

За результатами операції підтверджено ураження таких об'єктів:

Пункт тимчасової дислокації особового складу спецпідрозділу «Барс-Сармат»;

спецпідрозділу «Барс-Сармат»; Майстерні з виробництва та спорядження: тут ворог збирав безпілотні літальні апарати та наземні роботизовані комплекси;

тут ворог збирав безпілотні літальні апарати та наземні роботизовані комплекси; Засоби радіоелектронної боротьби: на базі готували обладнання для протидії українським дронам.

Центр «Барс-Сармат» («Барс-37») – це добровольча структура чисельністю до бригади. Вона є частиною військ безпілотних систем РФ, однією з ключових у розробці та бойовому випробуванні безпілотників, робототехнічних комплексів, систем радіоелектронної боротьби/радіоелектронної розвідки, а також засобів управління та звʼязку. Особовий склад центру – не звичайні мобілізовані, а професійні бойовики і технічні фахівці (програмісти, технологи, інженери), мотивовані воювати. Командує центром Дмитро Рогозін – так званий «сенатор від Запорізької області», який до 2022 року був генеральним директором Роскосмосу.

«Главком» писав, що оператори Сил безпілотних систем уразили гелікоптери Мі-17 та Мі-28 у Воронезькій області РФ. Як повідомляється, на момент ураження повітряні судна перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію.

Як повідомлялося, воїни Військово-морських сил Збройних сил України знищили над акваторією Чорного моря російський вертоліт Ка-27.