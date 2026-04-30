Не Путін. Трамп назвав, хто винен у тому, що війна в Україні досі триває

Президент Зеленський з експрезидентом США Байденом на переговорах у Нью-Йорку

Трамп поклав відповідальність за війну в Україні на Байдена

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні триває через політику його попередника Джо Байдена. Так він прокоментував питання врегулювання російсько-української війни на брифінгу у Білому домі, пише «Главком».

Американський президент повністю переклав відповідальність на Байдена, зокрема, через фінансову підтримку України його адміністрації.

«Байден дав їм 350 млрд доларів, що було безглуздо. Це одна з причин, чому війна триває», – заявив Трамп.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп і його союзники неодноразово критикували адміністрацію Джо Байдена за масштабну військову допомогу Україні, заявляючи, що США нібито передавали озброєння «безкоштовно» та витрачали на це сотні мільярдів доларів.

Зокрема, Трамп неодноразово заявляв, що Байден передав Україні близько 350 млрд доларів допомоги, тоді як він під час свого президентства нібито «нічого не давав», окрім протитанкових ракет Javelin.

Водночас тепер Трамп гордо заявляє, що США не передають зброю безкоштовно, а продають її союзникам НАТО, які потім можуть передавати її Україні.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт різко розкритикувала 46-го президента США Джо Байдена через надання Україні «безкоштовної» військової допомоги