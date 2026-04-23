Як Марина та Петро Порошенки поділили майно. Ексклюзивні деталі (документ)

За рік дружина п’ятого президента пройшла три суди першої інстанції та три апеляційні суди

Вінницький апеляційний суд 20 квітня повністю задовольнив позов дружини п’ятого президента Марини Порошенко до свого чоловіка Петра Порошенка у справі про поділ майна подружжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Щоб стати на бік позивачки, апеляції довелося скасувати рішення Крижопільського районного суду Вінницької області від 3 лютого 2026 року. На думку апеляційного суду, райсуд неповною мірою з’ясував обставини, які мають значення для справи; висновки суду першої інстанції не відповідають обставинам справи; порушено норми процесуального права та неправильно застосовані норми матеріального права.

У цілому, вважає апеляція: допущені Крижопільський судом першої інстанції порушення норм процесуального права, призвели до неправильного вирішення справи про поділ майна Порошенків.

Окремо Вінницький апеляційний суд прокоментував арешт майна Петра Порошенка, під який потрапила частина активів, які за собою намагалася закріпити Марина Порошенко. Нагадаємо, що на початку січня 2022 року Печерський райсуд Києва арештував у рамках так званої «вугільної справи» нерухомість, частки у компаніях, гроші та картини п’ятого президента, який наразі має статус обвинуваченого.

«При вирішенні питання про накладення арешту у кримінальному провадженні №22016130000000212 та застосуванні персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до відповідача Петра Порошенка не було дотримано справедливої рівноваги (балансу) між інтересами держави (суспільства), пов’язаними з втручанням в право на вільне володіння майном, та інтересами позивачки Марини Порошенко, яка так чи інакше зазнає обмежень і страждає від такого втручання», – переконаний апеляційний суд.

У свою чергу вінницький суд зазначив у рішенні, що Марина Порошенко може звернутись із клопотанням про скасування арешту майна (її чоловіка – «Главком»), «навівши аргументи про порушення її права власності».

Ще цікавий момент. У матеріалах справи про поділ майна Порошенків є лист Міністерства юстиції про інформування про застосування санкції у вигляді блокування активів Петра Порошенка. Документ підписала на той час заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції, а нині т.в.о. міністра юстиції Людмила Сугак, яка «просила суд врахувати зазначену інформацію при розгляді справи».

У підсумку Вінницький апеляційний суд поділив майно сім’ї п’ятого президента таким чином, що більша його частина відійшла Марині Порошенко (сума майна оцінюється у 8,53 млрд грн):

контрольний пакет (8190 акцій або частка 78,93%; вартість цих акцій оцінено у 8,33 млрд грн) закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал». Майже 20 років незмінним його власником є Петро Порошенко;

гроші на банківських рахунках – 34 тис. євро, $39,89 тис. доларів США, 813,5 тис. грн і 19,84 фунтів стерлінгів (власником був Петро Порошенко);

гроші у банках, якими володіє Марина Порошенко – $1,25 млн, 63,9 тис. євро, 47,3 тис. грн і 1,07 фунтів стерлінгів;

готівка Марина Порошенко на суму 3,17 млн євро.

За рішенням суду експрезиденту Петру Порошенку дісталося майно загальною вартістю 4,52 млрд грн:

мотоцикл Honda CMX 1100D, 2021 року випуску;

напівпричіп King Trailers GTS443-17.5, 2001 року випуску;

автомобіль Volvo S90 2.0 T8, 2021 року випуску;

невиплачена частина прибутку від Sequent Schweiz AG (попередня назва «Ротшильд Траст») на суму $20 млн;

3,19 млрд грн готівки;

картини та інші предмети мистецтва загальною вартістю 100,4 млн євро на дату подачу позову (кінець березня 2025 року).

Варто додати: щоб поділити майно Марина Порошенко витратила рік часу і пройшла три суди першої інстанції та три апеляційні суди.

Як повідомляв «Главком», експрезидент і народний депутат Петро Порошенко подав електронну декларацію за 2025 рік. У ній він відобразив дуже солідний подарунок для дружини Марини. Ідеться про подарунок у негрошовій формі на суму 988,71 млн грн. Як випливає з декларації політика, Петро Порошенко подарував Марині Анатоліївні цінні папери.