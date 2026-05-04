Британський дослідник пояснив, чому Трамп обожнює Путіна і ненавидить Зеленського

Лариса Голуб
Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського 17 жовтня 2025 року
Фото: Reuters

Джеймс Шерр: «Зеленський атакує найглибші переконання Трампа»

Старший співробітник Інституту безпеки та оборони Естонського Інституту зовнішньої політики, британський аналітик Джеймс Шерр вважає, що неприязнь Дональда Трампа до Володимира Зеленського має глибинне ідеологічне коріння. В інтерв'ю «Главкому» він заявив, що успіх України у протистоянні з великою державою руйнує базові уявлення Трампа про світоустрій.

Джеймс Шерр стверджує, що для американського президента існує лише право сили великих гравців, а супротив України цьому правилу є для нього особистим викликом.

«Зеленський кидає виклик Росії – і послаблює її! – він атакує найглибші переконання Трампа. І з цієї причини Трамп ненавидить Зеленського і продовжуватиме ненавидіти, що б той не робив. Трамп продовжуватиме вважати Україну надокучливою неприємністю, чим довше вона кидатиме виклик Росії», – сказав аналітик.

Також експерт закликав українську владу та суспільство позбутися ілюзій. «Ми повинні прийняти ці факти та перестати вдавати, що через залицяння та лестощі вони зникнуть. ми повинні перестати чіплятися за Сполучені Штати. Думаю, що б Зеленський не говорив публічно, він чудово це розуміє», – додав Джеймс Шерр.

Аналітик також прокоментував відсутність візитів ключових фігур із команди Трампа до Києва. Шерр вказує на зміщення пріоритетів США в бік Близького Сходу та ігнорування принципів Альянсу.

«Головна причина – війна з Іраном. Справа в тому, що Сполучені Штати розпочали фундаментально погано продуману війну, не маючи жодної причини її розпочинати. До того ж проти супротивника, чию силу, стійкість та винахідливість вони не розуміли, і зробили це без консультацій з тими, чиї інтереси найбільш безпосередньо зачіпаються», – сказав Шерр.

Також аналітик підкреслює, що критика НАТО з боку Трампа часто базується на нерозумінні самої суті договору, особливо в контексті іранського питання.

«Можливо, Трампу варто сісти та прочитати Північноатлантичний договір, який говорить, що союзники прийдуть один одному на допомогу... На якого союзника НАТО напав Іран? Чи нападав він взагалі на Сполучені Штати? Це елементарно. Якщо ви кажете, що НАТО не працює, ви спочатку повинні зрозуміти, для чого було створене НАТО», – зауважує британський аналітик Джеймс Шерр.

Ще до початку широкомасштабного вторгнення Джеймс Шерр чітко спрогнозував: Путіна не зупинять будь-які можливі втрати в Україні. 

Раніше Джеймс Шерр в інтерв'ю «Главкому» назвав головну помилку адміністрації Байдена.

Раніше Трамп розповів, що насправді боїться Путін. Трамп заявив, що війна в Україні триває через політику його попередника Джо Байдена. Так він прокоментував питання врегулювання російсько-української війни на брифінгу у Білому домі.

Зауважимо, рівень довіри та схвалення діяльності російського диктатора Володимира Путіна досяг найнижчих значень з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Негативна динаміка зберігається вже півтора місяця. Про це свідчать результати опитування державної російської соціологічної служби.

