Зеленський повідомив про «специфічну активність» на кордоні з Білоруссю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський повідомив про «специфічну активність» на кордоні з Білоруссю
Володимир Зеленський повідомив про реальну активність білоруських військових поблизу кордону
фото: скриншот з відео

Президент додав, що Україна готова захищати свій суверенітет

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона напередодні фіксувала «специфічну активність» біля кордону Білорусі. Про це йдеться у зверненні президента, інформує «Главком».

«Напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі – з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо і, якщо буде потрібно, ми будемо реагувати», – сказав президент.

Президент додав, що Україна готова захищати свій суверенітет, і «кожен, кого намагаються втягнути в будь-яку агресивну активність проти України, має це розуміти».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про реальну активність білоруських військових поблизу кордону. За його даними, там триває розбудова доріг та облаштування артилерійських позицій. Українська сторона вже попередила фактичне керівництво Білорусі через відповідні канали про готовність захищати свої території. Зеленський також навів паралель із нещодавніми подіями у Венесуелі, зазначивши, що їхні наслідки мають «стримувати Мінськ від фатальних помилок».

«Главком» також писав, що Олександр Лукашенко перейшов від риторики про «підготовку до війни» до конкретних мобілізаційних дій. 17 квітня самопроголошений президент Білорусі підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу. 

Згідно з документом, мобілізації підлягають офіцери запасу, які не проходили строкову службу, але мають відповідну військову підготовку на кафедрах цивільних вишів. Такий крок спрямований на доукомплектування бойових частин досвідченими кадрами середньої ланки.

Крім того, Лукашенко пригрозив країнам НАТО та Україні застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік». Так Лукашенко відреагував на заяву президента України, який зазначив, що російські ракети «Орєшнік», розміщені на території Білорусі, можуть стати законними військовими цілями.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

