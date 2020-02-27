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    Нацбанк: Україна виконала більшість вимог для нової програми з МВФ

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    <p>У МВФ немає зауважень щодо питань монетарної політики України</p> - Нацбанк: Україна виконала більшість вимог для нової програми з МВФ

    У МВФ немає зауважень щодо питань монетарної політики України

    Робота над ще не виконаними попередніми кроками вже добігає кінця, запевнили у НБУ

    Україна виконала більшість вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ) для укладання нової програми.

    Про це заявив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб в інтерв'ю «Уніан».

    Сологуб зазначив, що у МВФ немає зауважень щодо питань монетарної політики.

    «Під час візиту місії МВФ до Києва представники Фонду зустрілися з низкою державних органів, у тому числі, й НБУ. Під час зустрічі з представниками Фонду в НБУ ми обговорювали звичні питання: зростання економіки, динаміку інфляції, монетарну політику, стан банківської системи. Нових питань не було. В МВФ до нас взагалі питань немає: Нацбанк виконує цілі монетарної політики» - зауважив він.

    Він зазначив, що на технічному рівні досягнуто домовленості щодо розширеної трирічної програми фінансування.

    «Більшість вимог МВФ для укладання нової програми Україна виконала. Та й робота над ще не виконаними попередніми кроками вже також майже добігла кінця», - додав Сологуб.

    Зазначимо, 20 лютого експертна місія Міжнародного валютного фонду приступила до переговорів з владою України.

    17 лютого завершилася дія попередньої програми співпраці між Україною і МВФ в рамках механізму stand-by. Вона була затверджена 18 грудня 2018 року в обсязі близько 3,9 млрд доларів, проте Україна змогла отримати за нею лише перший транш - близько 1,4 млрд доларів.

    Потім планувалися ще два транші за підсумками піврічних переглядів, однак в зв'язку зі зміною президента і уряду країни після виборів було вирішено почати розробку нової програми співпраці.

    Раніше у МВФ озвучили три сценарії розвитку економіки України.

    До слова, на полях 56-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

    Також раніше Нацбанк оновив макропрогноз на 2020 рік

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