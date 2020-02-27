ЗМІ: в українки в Італії діагностували коронавірус



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Наявність коронавірусу в українки має бути повторно підтверджено Римським інститутом Спалланзані

Усі ті, хто вступав в контакт з дівчиною, передусім сім'я, яка супроводжувала її в лікарню, були поміщені в карантин

Перший випадок зараження коронавірусом Covid-19 зафіксований серед українців в Італії.

Про це повідомляє італійське видання Fanpage.

Зазначається, що 26-річна українська дівчина із Кремони в Ломбардії, де вона живе і працює, відчула нездужання після декількох днів відпочинку в Монтано-Антилії. Вона відправилася до лікарні, в якій їй підтвердили позитивний результат на коронавірус.

«Перший випадок коронавірусу в Кампанії… Дівчина, яка кілька днів почувалася зле, вчора вирушила до лікарні Сан-Лука-ді-Валло-делла-Луканія, де її піддали тесту для вірусу Covid-19, який вже дав позитивний результат в лікарні Котуньо в Неаполі», — йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що наявність коронавірусу має бути повторно підтверджено Римським інститутом Спалланзані.

Усі ті, хто вступав в контакт з дівчиною, передусім сім'я, яка супроводжувала її в лікарню, були поміщені в карантин.

Як повідомила журналіст Stranieriinitalia Мар’яна Сороневич на своїй сторінці в Facebook, стан здоров’я українки не критичний. Дівчину перевели в інфекційну лікарню Котуньо в Неаполі.

Нагадаємо, станом на вечір 26 лютого кількість випадків зараження вірусом Covid-19 в Італії зросла до 400.

Як відомо, 26 лютого у Німеччині оголосили початок епідемії коронавірусу.

Нагадаємо, у середу, 26 лютого, коронавірус вперше зафіксували у Північній Македонії та Грузії. Цього ж дня коронавірус діагностували у норвежця.

Як повідомлялося, коронавірус виявили на ще одному континенті.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про неготовність світу до поширення коронавірусу.

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.