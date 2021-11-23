Разумков назвав прізвища соратників, на яких тисне влада
Ексспікер заявив про політичний тиск на своїх колег із міжфракційного об’єднання
Влада чинить тиск на соратників ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, зокрема на нардепів Артема Дмитрука і Людмилу Буймістер. Про це заявив в ефірі «Чергові по країні» на телеканалі «Україна 24» ексголова парламенту Дмитро Разумков.
За його словами, владі доведеться відповісти за свої вчинки.
«Двох колег зараз намагаються вигнати з комітетів – Дмитрука і Буймістер... До інших колег йдуть телефонні дзвінки і їм кажуть – якщо ти не вийдеш з МФО (міжфракційного об'єднання – ред.), ми звільнимо твого родича з тієї чи іншої посади. Це низько, але час розставить все на свої місця, і за кожну дію треба буде відповідати – як за добре, так і за погане. Всі знають, що в мене гарна пам'ять», – підкреслив він.
Нагадаємо, колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков буде будувати політичну партію, котра сповідуватиме поміркований консерватизм.
Як відомо, у Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання «Розумна політика», яку очолив колишній голова парламенту Дмитро Разумков.
Водночас у щойно створеному міжфракційному об’єднанні «Розумна політика» під головуванням Дмитра Разумкова уже почалися публічні з’ясування стосунків.