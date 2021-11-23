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    Разумков назвав прізвища соратників, на яких тисне влада

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    Разумков пригрозив противникам своєю гарною пам&rsquo;яттю - Разумков назвав прізвища соратників, на яких тисне влада
    Разумков пригрозив противникам своєю гарною пам’яттю
    Фото: glavcom.ua

    Ексспікер заявив про політичний тиск на своїх колег із міжфракційного об’єднання

    Влада чинить тиск на соратників ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, зокрема на нардепів Артема Дмитрука і Людмилу Буймістер. Про це заявив в ефірі «Чергові по країні» на телеканалі «Україна 24» ексголова парламенту Дмитро Разумков.

    За його словами, владі доведеться відповісти за свої вчинки.

    «Двох колег зараз намагаються вигнати з комітетів – Дмитрука і Буймістер... До інших колег йдуть телефонні дзвінки і їм кажуть – якщо ти не вийдеш з МФО (міжфракційного об'єднання – ред.), ми звільнимо твого родича з тієї чи іншої посади. Це низько, але час розставить все на свої місця, і за кожну дію треба буде відповідати – як за добре, так і за погане. Всі знають, що в мене гарна пам'ять», – підкреслив він.

    Нагадаємо, колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков буде будувати політичну партію, котра сповідуватиме поміркований консерватизм.

    Як відомо, у Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання «Розумна політика», яку очолив колишній голова парламенту Дмитро Разумков.

    Водночас у щойно створеному міжфракційному об’єднанні «Розумна політика» під головуванням Дмитра Разумкова уже почалися публічні з’ясування стосунків.

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    Теги: Україна влада Дмитро Разумков
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    Разумков назвав прізвища соратників, на яких тисне влада