Прем’єр Британії виступив проти повернення Росії до G8



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Прем’єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон підтримав позицію Берліна

Джонсон заявив, що його ще треба переконати, ніби, це правильно, щоб Москва знову приєдналася до клубу високорозвинених держав

Прем’єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив, що не підтримує повернення Росії до складу Великої вісімки (G8).

Про це повідомляє The Guardian.

Відповідаючи на запитання про повернення РФ до G8, Джонсон заявив, що його ще треба переконати, ніби, це правильно, щоб Москва знову приєдналася до клубу високорозвинених держав.

«Це одне з питань, де Велика Британія та Німеччина погоджуються, й на цьому все», - заявив Джонсон на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як повідомлялося, німецький уряд не підтримує пропозицію президента США Дональда Трампа повернути РФ до Великої вісімки.

Раніше повідомлялося, що Трамп заявив, що схвалить, «якщо хтось запропонує повернути Росію» у групу Великої вісімки.

За інформацією ЗМІ, президенти США Дональд Трамп і Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові обговорили можливість запрошення Росії для участі в наступній зустрічі G7 у 2020 році.

Росію вилучили з групи країн G8 після анексії Криму в 2014 році.

Як відомо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.