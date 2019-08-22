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    Макрон про повернення Росії до G8: це було б для нас стратегічною помилкою

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    Президент Франції Еммануель Макрон уточнив свою заяву щодо повернення Росії до Великої вісімки - Макрон про повернення Росії до G8: це було б для нас стратегічною помилкою
    Президент Франції Еммануель Макрон уточнив свою заяву щодо повернення Росії до Великої вісімки

    «Неодмінною умовою (для повернення Росії) є пошук рішення щодо України», – сказав Макрон

    Президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що повернення Росії до «Групи семи» промислово розвинених країн (G7) без врегулювання ситуації в Україні буде «стратегічною помилкою» і підкреслить «слабкість» організації.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    «Я думаю говорити, що без будь-яких умов Росія може повернутися, це було свідченням слабкості G7. Це було б для нас стратегічною помилкою і освяченням цієї епохи безкарності», – сказав Макрон 21 серпня, напередодні саміту «Групи семи», що пройде на вихідних у південному французькому курортному місті Біарріці.

    «Неодмінною умовою (для повернення Росії – ред.) є пошук рішення щодо України», – сказав Макрон.

    Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія була виключена зі складу G8 після окупації Криму та Донбасу, і відтоді нічого не змінилося.

    Як відомо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

    Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.

    Дональд Трамп заявив, що схвалить, «якщо хтось запропонує повернути Росію» у групу Великої вісімки.

    За інформацією ЗМІ, президенти США Дональд Трамп і Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові обговорили можливість запрошення Росії для участі в наступній зустрічі G7 у 2020 році.

    Натомість німецький уряд не підтримує пропозицію президента США Дональда Трампа повернути РФ до Великої вісімки.

    Також прем’єр Британії виступив проти повернення Росії до G8.

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