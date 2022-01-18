Від коронавірусу треба вакцинувати кожну людину у світі – генсек ООН

Без щеплення можуть виникнути нові штами, які призведуть до зупинення повсякденного життя та економіки

Генсек ООН Антоніу Гутерреш наголошує на необхідності вакцинувати від Covid-19 усіх у світі, аби забезпечити вихід з пандемії, без чого неможливе повноцінне відновлення економіки. Про це він заявив у понеділок Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише «Укрінформ».

«Останні два роки продемонстрували просту, але жорстоку істину: якщо ми залишимо когось позаду, то залишимо позаду всіх, – сказав Гутерреш. – Якщо ми не зможемо вакцинувати кожну людину, то породимо нові варіанти, які поширяться через кордони й призведуть до зупинення повсякденного життя та економіки».

За його словами, світ має протистояти пандемії на основі «рівності та справедливості».

Він нагадав, що минулої осені Всесвітня організація охорони здоров’я представила стратегію, яка передбачає вакцинацію 40% населення планети до кінця 2021 року й 70% – до середини цього року.

Проте світ ще не наблизився до цієї мети, наголосив він.

«Рівень вакцинації в країнах з високим рівнем доходу, як не соромно, у сім разів вищий, ніж в африканських країнах. Нам потрібна рівність вакцин, причому негайно», – додав він.

Гутерреш підкреслив, що фармацевтичні компанії мають виявити солідарність із країнами, що розвиваються, поділившись ліцензіями та технологіями, «аби ми всі могли знайти вихід із цієї пандемії».

Читайте також: