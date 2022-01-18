Covid-19 не відступає: за добу в Україні 8,5 тис. нових випадків

Вчора з коронавірусом було госпіталізовано 1 125 осіб

Майже дві сотні українців напередодні не змогли подолати Covid-19

За минулу добу, 17 січня, в Україні зафіксовано 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 811, медпрацівників – 304). Про це інформує пресцентр МОЗ.

Нагадаємо, за добу 16 січня в Україні підтвердили понад 5 тис. нових хворих на коронавірус.

Також вчора госпіталізовано 1 125 осіб, летальних випадків – 188, одужало – 5 761 особа.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3,7 млн осіб;

одужало – 3,5 млн осіб;

летальних випадків – 98 549;

проведено ПЛР-тестувань – 17,2 млн.

МОЗ також вказує, що понад 15 мільйонів українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти Covid-19. Напередодні 80 921 людину вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримали 29 847 людей, другу дозу – 36 223 людини, додаткову дозу отримали 456 людей, бустерну дозу – 14 395 людей.

Графіка: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії щеплено трохи більше 15 млн людей, з них отримали дві дози – 14,3 млн людей, отримали додаткову дозу – 10 073 людини, бустерну дозу – 113 560 людей. Загалом проведено 29,4 млн щеплень.

Напередодні Офіс президента заявив про стрімке збільшення хворих в Україні. Тим часом одна з областей наближається до «червоної» зони карантину.

До слова, Moderna розпочне клінічні випробування вакцини від «Омікрону».

Також повідомлялося, що зробити дітям щеплення від Covid-19 в Україні стало простіше: що змінилося.