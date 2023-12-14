Кібервійна – один із видів війни
Російські хакери взяли на себе відповідальність за атаку на «Київстар»
Ми просто не знаємо, а спеціалісти із кібербезпеки кажуть, що до повномасштабного вторгнення атаки на наші системи налічувались тисячами на рік. Звісно, що зараз кількість зросла. Звісно, що ми цього практично не відчували.
Я памʼятаю, як з 2014 року ця тема була досить актуальна на всіх профільних конференціях з безпеки. І багатьом речам, які відбулися в країні, маємо завдячувати американським профі.
Наша країна насправді феноменальна. Минулого року було втримано банківську систему, українська залізниця продемонструвала міць і часто дива героїзму, консолідація людей – взагалі окрема тема.
Звісно, що нам подібного не прощають і вороги працюють над створенням проблем.
І так, ми маємо у власниках «Київстару» на 47 відсотків російського громадянина. Там є питання, звісно ж. Пишуть, що дивним чином ліг сайт і враження, що всьому цьому безладу наче трохи допомагали. Може, і дізнаємось, що відбувається насправді.
Так, я бачила, що російські хакери взяли на себе відповідальність за атаку.
Побачимо, як то кажуть, що відбуватиметься далі.
Мені точно не хочеться стібатися і жартувати з «Київстару». Підтримаю компанію і бажаю якнайскорішого виходу із цієї ситуації. Втратити звʼязок зараз – це дуже критично.
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