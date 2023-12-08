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За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
Авіація Сил оборони завдала п’ять ударів по позиціях окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 8 грудня

Триває 653-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 8 грудня.

Ворожі удари по Україні

За добу загалом ворог завдав трьох ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 21 ударний БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 17 ворожих дронів.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Курилівка, Кислівка, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Виїмка, Олександро-Шультине, Торецьк, Південне, Авдіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області; Копані Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 24 атаки ворога в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 30 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки, де нашими захисниками відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника, в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано удару по станції радіоелектронної боротьби противника.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області. Також українські війська продовжують наступ на південь від Бахмута, відбили російські атаки біля Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки в Донецькій області. 

У ніч на 8 грудня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та зенітними керованими ракетами С-300 з території Білгородської області РФ.

Російські загарбники завдали серії ракетних ударів по Харкову. Унаслідок обстрілу постраждали дві людини. Зафіксовано попадання у Холодногірському та Шевченківському районах.

Теги: Авдіївка Бахмут окупанти війна ЗСУ

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