Головна Думки вголос Анатолій Матвійчук
search button user button menu button
Анатолій Матвійчук Народний артист України

Телефон і людська свідомість

glavcom.ua
Вчорашня атака на «Київстар» стала найбільшою в історії компанії
фото з відкритих джерел

Одна з основних потреб людини сучасної – потреба у спілкуванні

Отож, «Київстар» введений у кому. Чи надовго? Не скаже ніхто. Але це наштовхує на певні роздуми. Спробуймо собі уявити, як це – коли одночасно пропаде світло, інтернет і телефонний зв'язок? Частково ми вже переживали це взимку минулого року.

А між іншим, це дуже важливий момент, який теж потрібно пропрацювати, адже непрограна у свідомості ситуація обертається серйозним стресом і станом паніки, якої не можна допускати.

Отож, почати варто з того, що людина – істота ментально-соціальна. Свідомість людини автономна, вона здатна аналізувати інформацію, що поступає від різних органів її тіла, відчувати «температуру за бортом», задовольняти якісь важливі особисті потреби.

Але ж одна з основних потреб людини сучасної – потреба у спілкуванні. Ми соціальні істоти, і наша соціалізація за останнє століття збільшилася неймовірно. Телефон став мобільним атрибутом, який завжди з нами. Інтернет розширив можливості комунікації до глобальних масштабів. Ми однаково легко телефонуємо, що сусідові за стіною, що абоненту в Австралії чи в Америці.

Свідомість легко звикає до цих важливих благ цивілізації, і навіть не в змозі оцінити їх переваг. Але я добре пам'ятаю, як в юності , опинившись у П'ятигорську чи в Боржомі (відомих на той час медично-оздоровичх центрах), я мав вистоювати багатогодинну чергу на пункті телефонного зв'язку, аби подзвонити до Києва і почути рідні голоси батьків.

Сьогодні ми часто бачимо на на вулицях молодих людей, які, мов зомбі, весь час із кимось спілкуються (враження посилюють навушники із вбудованим мікрофоном) людина просто йде вулицею і ніби говорить сама до себе – емоційно, голосно, навіть з ненормативною лексикою. Це вже нікого не дивує. Але це сильно напружує, коли ти, приміром, за кермом, а хтось ступає на дорогу, навіть не дивлячись по боках.

Зосереджені на діалозі забувають, що вони не вдома, а на небезпечному перехресті.

Так ми соціальні істоти – наш мозок не може не споживати зовнішньої інформації, бо це коригує нашу соціальну поведінку. Це нарівні наших основних біологічних інстинктів. Тільки у тварин це називається стадним інстинктом – а у нас це називається менталітетом. І по суті, якщо відмежуватися від якихось езотеричних крайнощів – менталітет це і є сукупність нашого внутрішнього самоусвідомлення і зовнішніх світоглядних уявлень.

Будь-яке порушення звичних зв'язків із зовнішнім світом – це удар по нашій психіці, по нашому звичному порядку, врешті-решт, по світовідчуттю.

І все ж, психічна енергія, яку ми, українці, виробляємо нині у велетенських масштабах, має кудись діватися. У мене інколи з'являється фантастична думка, що якби хтось навчився трансфорувати цю енергію у звичні форми живлення, то нам не потрібно було б Дніпрогесів.

Але світ побудований складно, і ця енергія складно трансформується в нашу активну біологічну енергію, яка забезпечує нашу активну діяльність. А її надлишок спалюється чи каналізується в соціальних мережах у вигляді гарячих емоційних суперечок. При чому надлишок цієї енергії, як правило спостерігається у людей певної категорії – домогосподарок, пенсіонерів, безробітних або професійних працівників цих соціальних мереж. Вони й формують «картинку» та градус емоцій суспільства.

Тому, розуміючи природу цих так званих «срачів», я віддаю собі належне, що інакше просто не може бути, зайву енергію треба скидати і каналізувати. І це природній процес захисту психіки.

І як би там не було – цей процес говорить про те, що пацієнт скоріше живий, аніж мертвий, хоча й в стані психічного перезбудження.

Значно гірше буде, якщо раптом усіх нас зараз обмежити у можливостях скидати цю енергію. Особливо у великих індустріальних містах. Адже саме для того, аби знімати оцю величезну психічну напругу, людством були придумані масові видовища, які взяли на себе роль соціальних громовідводів.

Футбольні матчі на великих стадіонах, рок-концерти, фестивалі, дискотеки, масові народні гуляння – всі ці речі знімають напругу, дозволяють викричатись, виспіватись, витанцювати зайвий потенціал.

Коронавірус забрав у людей по всьому світу можливість природнім шляхом скидати з себе надлишок енергії. Що мало відбутися далі – зрозуміло. У країнах з великими містами ріс потенціал невитраченої енергії, яка збільшує рівень внутрішньої знервованості, напруги і агресії. І це все виглядало логічно лише в одному випадку.

Якщо би я готував світ до глобальної війни, я би спочатку обмежив вільне перетікання людської пси-енергії і змусив її накопичуватися в окремих людських спільнотах, паралельно підвищуючи рівень напруги. А потім би почав активувати особливі форми каналізації цих емоцій, і визначив конкретні вектори і напрями руху цієї енергії. І все – світ чи окремі його регіони готові до війни.

У цій війні хтось був дуже зацікавлений. Зацікавлений, щоб вона продовжувалась довго. Для цього рівень адреналіну має бути дуже високим, аби підтримувати шалений дух і не відчувати болю. А ту частину суспільства, яка пасивно спостерігає за ходом подій, треба було надійно відволікти від осмислення всього, що відбувається. Для цього і є численні гумористичні та молодіжні шоу. Масова свідомість не повинна виходити зі стану спокою.

Але, як би не було, ми відчуваємо, що війна входить у нову фазу, яку можна назвати ментальною. Коли можна нищити за допомогою кібератак увесь телефонний зв'язок, нищити бази даних усіх важливих галузей країни, обвалити банківську систему, соціальне забезпечення країни, позбавити людей будь-якої комунікації і важливої інформації. Або взяти всі ці сфери під свій контроль.

Ми пам'ятаємо, як на початку Жовтневого перевороту 1917 року Володимир Ленін наказував своїм озброєним бойовикам у першу чергу захопити пошту, телеграф, телефон. Напевно, він і його поплічники вже тоді знали, як працює людська свідомість.

Але, пори все, не накручуймо себе. Світ сьогодні влаштований значно складніше і заплутаніше, ніж цього хотілося б комусь. У кожного з нас є свій розум і своя воля, як би хтось не намагався їх блокувати і роз'єднувати нас. У кожного з нас є в пам'яті чи в уяві люди, яких ми вважаємо до певної міри взірцевими. Зверніться до них подумки, спитайте в них поради. Хай це вам не здається фантастикою – у деяких народів сходу це звичайна практика.

Віруючим людям не треба нічого радити. Вони знають, що стан паніки, депресії чи страху долається через молитву і звертання до Бога, який дає вам надію, що ви не самотні в цьому світі. І буття не закінчується ніколи...

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна телефон інтернет українці Київстар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії досі проживає величезна кількість українців
4 млн українців у Росії. Де ви?
6 грудня, 13:33
«Кожна весна для українців завжди пов’язана з новими надіями»
Війна ще далека від свого завершення. Ми вступаємо в нову тривожну зиму
4 грудня, 07:24
Росіяни прокладають для своїх ракет та БПЛА маршрути, а також намагаються виявити «слабкі місця» у протиповітряній обороні ЗСУ
Окупанти вигадали нову тактику використання «Шахедів»
23 листопада, 21:26
За добу сталося майже 90 бойових зіткнень
ЗСУ знищили п’ять засобів ППО і пункт управління окупантів – Генштаб
29 листопада, 07:40
Компанія пропонує прибрати пароль з WiFi-точки, щоб кожен міг користуватись інтернетом
«Тримай WiFi». Vodafone закликає українців долучитися до ініціативи
Сьогодні, 11:25
Партизани зафіксували ЗРК «Панцир-С1» окупантів у Новопокровці
Партизани вказали місця розташування систем ППО окупантів у Криму (мапа)
15 листопада, 06:44
Шольц під час зустрічі з Путіним
Шольц заявив, що готовий до нових переговорів із Путіним
18 листопада, 17:50
Виставка у Москві є частиною передвиборчої програми Путіна
РФ зганяє людей з окупованих територій на пропагандистську акцію у Москву
2 грудня, 08:15
Більшість мігрантів прибувають до Німеччини із Сирії
Німеччина потерпає від напливу біженців: ЗМІ шокували цифрами
8 грудня, 07:37

Анатолій Матвійчук

Телефон і людська свідомість
Телефон і людська свідомість
Нові штрихи до теми про Ірину Фаріон
Нові штрихи до теми про Ірину Фаріон
Хто сьогодні захищає російську мову в Україні
Хто сьогодні захищає російську мову в Україні
Феномен Ірини Фаріон
Феномен Ірини Фаріон
Королівство довгих тіней
Королівство довгих тіней
Ікона української культури. Пам'яті Ніни Матвієнко
Ікона української культури. Пам'яті Ніни Матвієнко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Атака на Київ, зустріч Зеленського та Байдена: головне за ніч
40K
У Києві рятувальники долають наслідки ворожої атаки (фото)
28K
Уряд Британії розповів, скільки ще людей хоче мобілізувати Путін
25K
Освіта українських біженців: німці помітили цікавий факт
18K
Швейцарські банки повідомили «радісну новину» росіянам із заблокованими рахунками
16K
Опальний ексглава Конституційного суду Тупицький втік і стягує з бюджету 8 млн грн

Новини

У 2024 році Україні загрожує колапс в управлінні небезпечними відходами – ЕВА
Сьогодні, 12:33
Ситуація на фронті важка: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:56
Атака на Київ, зустріч Зеленського та Байдена: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Туман та ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Сьогодні, 04:40
13 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:37
Витримують до восьми підривів. «Метінвест» розповів про виробництво мінних тралів для ЗСУ
Вчора, 14:26

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua