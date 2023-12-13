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Михайло Непран Перший віце-президент Торгово-промислової палати України

Уроки «Київстару»

glavcom.ua
«Перший дзвіночок прозвучав у минулому році під час блекаутів»
фото з відкритих джерел

З ресурсом кращих айтішників в світі у нас є всі можливості перемогти ворога

Один із законів діалектичного матеріалізму, який вчили студенти радянських вузів (не впевнений, що це вчать зараз), є закон заперечення заперечення, який відображає циклічність процесу розвитку та його спрямованість. Тобто процес має форму спіралеподібного, або як люблять говорити «розвиток по спіралі» з поверненням до тієї ж самої проблеми через її заперечення на новому якісному рівні.

Але до чого ці філософські категорії в свіжій історії з атакою на «Київстар», коли пів країни мають труднощі: від неможливості простого спілкування до забезпечення життєдіяльності та безпеки.

Тому що ця історія  має свій початок.

На початку 2000-х в Україні йшла дискусія: як буде розвиватися зв'язок, бездротовий, через мобільних операторів, чи через «Укртелеком» який, за прикладом тих же японців, мав надавати послугу через дроти «три в одному». До кожної оселі, через оптоволокно підводиться IP-телефон, інтернет, телебачення, так званий Triple Play. Не буду витрачати час на детальні пояснення.

Віддали перевагу мобільним операторам та бездротовим технологіям.

«Укртелеком» випав із серйозних гравців на ринку  стільникового зв'язку, а дротовий телефон став скоріше просто елементом інтер'єру ніж важливим засобом спілкування.

Перший дзвіночок прозвучав у минулому році під час блекаутів, коли виявилося, що якраз як здавалося б анахронічні телефони дротового зв'язку завдяки можливостям «Укртелекому» можуть функціонувати і забезпечувати зв'язок навіть під час блекаутів.

Думаю після сьогоднішньої історії, як мінімум, ті, у кого ще цей телефон лишився, згадає чи оплачував він його послуги чи ні, працює він чи ні. Та й в масштабах держави це зараз може стати надійним каналом зв'язку для структур, що забезпечують життєдіяльність країни.

По-друге, історія з «Київстаром» стала іще одним нагадуванням про гібридну війну. І це не тільки інформаційна війна, скиданням різних провокацій зі спробами змінити настрої в суспільстві, викликати роздрай, негатив, розчарування та роздратування.

Останні обстріли показали неефективність російських шахедів та балістичних ракет і хорошу роботу українського ППО. Звісно, що росіяни аналізують і роблять висновки з кожної ситуації. Тому й зробили наступний хід, який з економічної точки зору є абсолютно ефективним і доцільним. Навіщо втрачати мільйони рублів на дорогі ракети та шахеди, коли можна групою хакерів покласти пів країни і завдати збитків на мільйони, при цьому значно не витрачаючи свого матеріального ресурсу.

Ця ж технологія була відпрацьована на прикладі польського страйку перевізників. Збитки ж які завдав цей страйк на кордоні, навіть за найскромнішими оцінками, сягають сотні мільйонів доларів. Дуже вигідна оборудка. Економіка фантастична. При цьому не треба бомбити Польщу чи Німеччину, які підтримують і виробляють зброю для України, про що так грозилися російські пропагандисти на протязі року. Все виявляється можна зробити значно дешевше і значно ефективніше.

Сценарій, який обкатується в Україні, досить прогнозований. Потерпівши невдачу з обстрілами української інфраструктури ракетами, нас чекають наступні атаки на зв'язок на енергетику, на водопостачання, на всі життєво необхідні структури України.

Завдання достатньо зрозуміле, вже зараз негайно потрібно, як мінімум, крім бездротового оператора мати запасні варіанти, і канали дротового зв'язку, декількох тих же операторів бездротового, максимально закривати і захищати свої бази даних, і не тільки бетоном, а й інтелектом.

Само собою зрозуміло особлива увага IT-фахівцям, негайне повернення з фронтів тих, хто зараз воює, броня і додаткові пільги тим, хто виїхав за кордон, співпраця  з тими хто закопдом чи гарантії при поверненні, і максимальне концентрація ударного IT-фронту.

Дзеркальні операції, а ще краще більш вишукані, більш гнучкіші, більш цинічніші, повинні показати точно так, як показала себе сили ППО.

І, на наше щастя, маючи ресурс кращих айтішників в світі, у нас є всі можливості перемогти ворога.

І щодо Укртелекому. Мабуть, прийшов час повернутися до старої ідеї початку 2000-х років, в таких умовах оптоволоконний зв'язок гарантуватиме більшу інформаційно-телекомунікаційну безпеку.

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Теги: Київстар мобільний зв’язок технології

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