Уроки «Київстару»

«Перший дзвіночок прозвучав у минулому році під час блекаутів»

З ресурсом кращих айтішників в світі у нас є всі можливості перемогти ворога

Один із законів діалектичного матеріалізму, який вчили студенти радянських вузів (не впевнений, що це вчать зараз), є закон заперечення заперечення, який відображає циклічність процесу розвитку та його спрямованість. Тобто процес має форму спіралеподібного, або як люблять говорити «розвиток по спіралі» з поверненням до тієї ж самої проблеми через її заперечення на новому якісному рівні.

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Але до чого ці філософські категорії в свіжій історії з атакою на «Київстар», коли пів країни мають труднощі: від неможливості простого спілкування до забезпечення життєдіяльності та безпеки.

Тому що ця історія має свій початок.

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На початку 2000-х в Україні йшла дискусія: як буде розвиватися зв'язок, бездротовий, через мобільних операторів, чи через «Укртелеком» який, за прикладом тих же японців, мав надавати послугу через дроти «три в одному». До кожної оселі, через оптоволокно підводиться IP-телефон, інтернет, телебачення, так званий Triple Play. Не буду витрачати час на детальні пояснення.

Віддали перевагу мобільним операторам та бездротовим технологіям.

«Укртелеком» випав із серйозних гравців на ринку стільникового зв'язку, а дротовий телефон став скоріше просто елементом інтер'єру ніж важливим засобом спілкування.

Перший дзвіночок прозвучав у минулому році під час блекаутів, коли виявилося, що якраз як здавалося б анахронічні телефони дротового зв'язку завдяки можливостям «Укртелекому» можуть функціонувати і забезпечувати зв'язок навіть під час блекаутів.

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Думаю після сьогоднішньої історії, як мінімум, ті, у кого ще цей телефон лишився, згадає чи оплачував він його послуги чи ні, працює він чи ні. Та й в масштабах держави це зараз може стати надійним каналом зв'язку для структур, що забезпечують життєдіяльність країни.

По-друге, історія з «Київстаром» стала іще одним нагадуванням про гібридну війну. І це не тільки інформаційна війна, скиданням різних провокацій зі спробами змінити настрої в суспільстві, викликати роздрай, негатив, розчарування та роздратування.

Останні обстріли показали неефективність російських шахедів та балістичних ракет і хорошу роботу українського ППО. Звісно, що росіяни аналізують і роблять висновки з кожної ситуації. Тому й зробили наступний хід, який з економічної точки зору є абсолютно ефективним і доцільним. Навіщо втрачати мільйони рублів на дорогі ракети та шахеди, коли можна групою хакерів покласти пів країни і завдати збитків на мільйони, при цьому значно не витрачаючи свого матеріального ресурсу.

Ця ж технологія була відпрацьована на прикладі польського страйку перевізників. Збитки ж які завдав цей страйк на кордоні, навіть за найскромнішими оцінками, сягають сотні мільйонів доларів. Дуже вигідна оборудка. Економіка фантастична. При цьому не треба бомбити Польщу чи Німеччину, які підтримують і виробляють зброю для України, про що так грозилися російські пропагандисти на протязі року. Все виявляється можна зробити значно дешевше і значно ефективніше.

Сценарій, який обкатується в Україні, досить прогнозований. Потерпівши невдачу з обстрілами української інфраструктури ракетами, нас чекають наступні атаки на зв'язок на енергетику, на водопостачання, на всі життєво необхідні структури України.

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Завдання достатньо зрозуміле, вже зараз негайно потрібно, як мінімум, крім бездротового оператора мати запасні варіанти, і канали дротового зв'язку, декількох тих же операторів бездротового, максимально закривати і захищати свої бази даних, і не тільки бетоном, а й інтелектом.

Само собою зрозуміло особлива увага IT-фахівцям, негайне повернення з фронтів тих, хто зараз воює, броня і додаткові пільги тим, хто виїхав за кордон, співпраця з тими хто закопдом чи гарантії при поверненні, і максимальне концентрація ударного IT-фронту.

Дзеркальні операції, а ще краще більш вишукані, більш гнучкіші, більш цинічніші, повинні показати точно так, як показала себе сили ППО.

І, на наше щастя, маючи ресурс кращих айтішників в світі, у нас є всі можливості перемогти ворога.

І щодо Укртелекому. Мабуть, прийшов час повернутися до старої ідеї початку 2000-х років, в таких умовах оптоволоконний зв'язок гарантуватиме більшу інформаційно-телекомунікаційну безпеку.

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