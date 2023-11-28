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УПЦ МП – ворожа структура. Адвокат митрополита Павла зробив сенсаційне зізнання

Віталій Тараненко
glavcom.ua
УПЦ МП – ворожа структура. Адвокат митрополита Павла зробив сенсаційне зізнання
Представник УПЦ МП у суді добивався спростування інформації, поширеної телеканалом
фото з відкритих джерел

Священник програв суд у справі про захист честі, гідності та ділової репутації

Протоієрей, адвокат у справі Києво-Печерської лаври (чоловічий монастир) УПЦ МП і захисник митрополита Павла Микита Чекман програв суд журналістам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

На початку травня позивач потягнув до суду редакцію 5 каналу та журналістку Олену Рибінську за сюжет на релігійну тематику. Зокрема, телеканал висвітлював хід судового засідання у господарському спорі між національним заповідником та Києво-Печерською лаврою (чоловічий монастир) УПЦ МП. Також журналісти взяли коментар у позивача, якого протитрували як «адвокат сторони відповідача УПЦ МП».

УПЦ МП – ворожа структура. Адвокат митрополита Павла зробив сенсаційне зізнання фото 1
скріншот із відео 5 каналу

Водночас Микита Чекман розцінив таке титрування порушенням власної честі, гідності та ділової репутації як священника та настоятеля Української православної церкви. Він просив суд визнати недостовірною і такою, що не відповідає дійсності, інформацію журналістів, яка поширена з використанням неповних, перекручених відомостей, що несуть негативні асоціації – приналежність позивача до структури (МП), яка виправдовує збройну агресію проти України.

УПЦ МП – ворожа структура. Адвокат митрополита Павла зробив сенсаційне зізнання фото 2
витяг із рішення Подільського райсуду Києва

Натомість Чекман наполягав, що релігійна організація, до якої він належить, згідно зі статутом, не має приставки «МП».

Подільський райсуд столиці відмовив у задоволені позову адвоката-церковника. Феміда вважала: позивач не надав доказів, що вислови журналістки 5 каналу є фактичними твердженнями, а також те, що якимось чином порушуються його права чи порочиться ділова репутація.

«У викладеному відео здійснено аналіз ситуації та висловлено судження, яке є критичною оцінкою, яку не можна спростувати у судовому порядку. Оспорювані висловлювання не містять недостовірної інформації, тобто такої, яка не відповідає дійсності, а є лише суб’єктивними судженнями. Отже, позивачем не доведено факту поширення відповідачем недостовірної та такої, що завдає шкоду честі, гідності та ділової репутації позивачу інформації», – дійшов висновків суд.

Як повідомляв «Главком», у 2023 році обидва столичні суди дійшли однозначних висновків: релігійна структура, яка називає себе Українська православна церква (і вимагає, аби до цієї назви навіть не додавали уточнення «Московського патріархату») попри все таки входить до складу Російської православної церкви! Варто наголосити: ухвалення доленосного судового рішення відбувалося вже на другому році загарбницького повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У свою чергу апеляційна інстанція наприкінці осені підтвердила законність «церковного» рішення Київського окружного адмінсуду. Апеляція підвела верхівку УПЦ МП до складного вибору, якому вони затято пручаються останні чотири роки: ця церква зобов’язана перереєструватися і перейменуватися – закріпити у назвах канонічний зв’язок із Російською церквою.

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Теги: росія ЗМІ суд війна Московська церква в Україні

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