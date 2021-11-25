  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Сервіс доставки Uber Eats у Канаді продаватиме марихуану

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Користувачі зможуть замовити новий продукт онлайн - Сервіс доставки Uber Eats у Канаді продаватиме марихуану
    Користувачі зможуть замовити новий продукт онлайн
    Фото з відкритих джерел

    Отримати канабіс можна буде лише після того, як клієнт підтвердить свій вік

    Незабаром жителі канадської провінції Онтаріо зможуть замовляти у сервісі Uber Eats марихуану. Про це повідомляє ВВС.

    В Uber Eats з'явиться спеціальний розділ мережі Tokyo Smoke. Там користувачі зможуть замовити канабіс. Забрати замовлення можна протягом години після підтвердження віку у застосунку.

    Точної дати запуску нової послуги не назвали. Також невідомо, чи розширюватиме компанія цю пропозицію на інші регіони Канади та США.

    Згідно з канадським законодавством, вживання марихуани легалізували з 2018 року, але її доставка досі незаконна.

    У компанії Uber заявили, що партнерство з Tokyo Smoke допоможе подолати нелегальну торгівлю у країні та дасть змогу канадцям купувати безпечний та легальний канабіс.

    Як відомо, Канада першою з великих країн легалізувала марихуану.

    Нагадаємо, торік сервіс з доставки їжі Uber Eats пішов з України та ще семи країн.

    Читайте також: «Сію-вію конопелечки»: чому легалайз в Україні знову на порядку денному?
    Теги: Канада Uber послуги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сервіс доставки Uber Eats у Канаді продаватиме марихуану