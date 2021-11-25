Сервіс доставки Uber Eats у Канаді продаватиме марихуану

Отримати канабіс можна буде лише після того, як клієнт підтвердить свій вік

Незабаром жителі канадської провінції Онтаріо зможуть замовляти у сервісі Uber Eats марихуану. Про це повідомляє ВВС.

В Uber Eats з'явиться спеціальний розділ мережі Tokyo Smoke. Там користувачі зможуть замовити канабіс. Забрати замовлення можна протягом години після підтвердження віку у застосунку.

Точної дати запуску нової послуги не назвали. Також невідомо, чи розширюватиме компанія цю пропозицію на інші регіони Канади та США.

Згідно з канадським законодавством, вживання марихуани легалізували з 2018 року, але її доставка досі незаконна.

У компанії Uber заявили, що партнерство з Tokyo Smoke допоможе подолати нелегальну торгівлю у країні та дасть змогу канадцям купувати безпечний та легальний канабіс.

Як відомо, Канада першою з великих країн легалізувала марихуану.

Нагадаємо, торік сервіс з доставки їжі Uber Eats пішов з України та ще семи країн.