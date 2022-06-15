Дерусифікація Києва: КМДА запустила голосування

Голосування щодо перейменування вулиць Києва триватиме до 19 червня

У мобільному додатку «Київ Цифровий» стартувало рейтингове електронне голосування щодо перейменувань міських об’єктів, назви яких пов’язані з російською федерацією та її сателітами. Голосування триватиме до 19 червня. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).

Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, у час повномасштабної війни необхідно позбутись усіх сумнівних та хибних знаків російсько-української дружби, які впливають на нашу культурологічну свідомість та сприяють розповсюдженню російської пропаганди та фальсифікації української історії.

«Наразі вже сформовано остаточний перелік міських об’єктів, які підлягають перейменуванню, до списку наразі увійшли 296 об’єктів, які були відібрані експертною комісією. До персонального складу консультативно-дорадчого органу було залучено спеціалістів Українського інституту національної пам’яті, Інституту історії України, Інституту української археології та джерелознавства імені М. С. Грушевського, Інституту українознавства імені І. Крип’якевича, Інституту мовознавства імені О. О. Потебні, Інституту української мови, Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка. Кияни можуть визначати нові назви міських об’єктів шляхом рейтингового електронного голосування. Міська влада закликає мешканців відповідально та свідомо обирати, оскільки присвоєння нових назв топонімічним об’єктам має важливе історичне та національне значення», – наголосив Бондаренко.

Як проголосувати в додатку «Київ Цифровий»

обирайте «Електронна демократія» ⟶ «Голосування за дерусифікацію»;

переглядайте перелік назв і натискайте «Проголосувати».

За словами керівника цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Оленича, Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА розробив доступний механізм для проведення рейтингового електронного голосування.

«Взяти участь можуть усі громадяни України, для верифікації використовується Bank ID. Вибирайте розділ «Електронна демократія», оновлюйте застосунок і віддавайте свій голос до 19 червня включно. Всі результати передадуть у Київраду для подальшого розгляду та експертизи. Зручно, прозоро і в кілька кліків – так працює електронна демократія», – додав Оленич.

Нагадаємо, що Міністерство культури та інформаційної політики заявило про створення ради з питань дерусифікації, декомунізації та деколонізації 7 червня.

Згодом Мінкульт оголосив список експертів, які увійшли до складу експертної ради з питань дерусифікації. Це письменники, культурні діячі та видавці. Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко наголосив, що в регіонах необхідно створити аналогічні експертні ради, аби дерусифікація публічного простору не перетворилася на хаос.