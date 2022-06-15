У Києві на 45% знизилася вартість оренди житла: які ціни на квартири зараз

Ринок нерухомості у Києві обвалився на більш ніж на 40%

Ринок нерухомості у Києві обвалився на більш ніж на 40%

В травні в столиці ціна оренди квадратного метра однокімнатних квартир склала 7 доларів

Від початку повномасштабної війни в Україні медіанна вартість оренди житла в Києві впала на понад 45%. Про це повідомляє пресслужба порталу пошуку нерухомості Address.ua.

«Через військову агресію Росії в Україні ринок оренди в столиці зазнав величезного удару. В лютому 2022 року медіанна вартість оренди в доларовому еквіваленті складала 11 дол./кв. м та з початком війни ціни різко почали падати. Так, в березні 2022 року медіанна вартість квадратного метра склала 9 дол., у квітні – 7 дол./кв. м, в травні – 6 дол./кв. м. Загалом, в порівнянні з довоєнним періодом, медіанна вартість оренди в столиці впала на 45,4%», – йдеться в повідомленні.

За інформацією видання, в травні в столиці ціна оренди квадратного метра однокімнатних квартир склала сім доларів, двокімнатних – шість доларів, трикімнатних – п'ять доларів.

Варто зазначити, що найдорожчим районом Києва для оренди є Печерський район – $468 за об'єкт, або 8 дол./кв. м. А мінімальна медіанна ціна на оренду квартир зафіксована в Деснянському районі – $219 за квартиру, або 5 дол./кв. м.

«В умовах військової загрози та виїзду великої кількості киян в інші регіони України та зарубіжжя, столичний ринок нерухомості обвалився сильніше, ніж у кризові 2014-2015 роки. За період із січня по травень 2022 року рівень медіанних цін знизився на 41%, тоді як у 2014 році ціни знизилися на 26%, а за весь дворічний кризовий період – на 38%», – зазначив директор консалтингової компанії City Development Solutions Роман Герасимчук.

За його словами, очікувати будь-яких покращень на ринку оренди житла у найближчі місяці не доводиться. Оскільки незначний обсяг попиту буде сформований за рахунок внутрішньо переміщених осіб та людей, які повертаються до Києва, але цього буде недостатньо для повноцінного пожвавлення ринку.

Варто зауважити, що поки ціни на оренду житла падають у столиці, на західній Україні вони зросли у декілька разів. Це пов'язано з великою кількість переселенців, які прибули у західні області, рятуючись від бойових дій.

Нагадаємо, на початку травня аналітики зафіксували поновлення будівництва на заході, в центрі країни, а також у Києві. За словами експертів наразі первинний ринок житла в Україні знаходиться на стадії перезавантаження.



