Конгрес США представив законопроєкт про передачу активів РФ на користь України

Російські суверенні активи на суму понад 300 мільярдів доларів залишаються замороженими по всьому світу

США хочуть допомогти у відновленні України за рахунок російських активів

Учора, 15 червня, представники Конгресу США представили законопроєкт, який би дозволив передати заморожені активи Росії Україні. Про це повідомив Комітет з питань міжнародних відносин Сенату США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, закон передбачає дозвіл на передачу додаткової допомоги Україні, а саме активів, заарештованих у Центрального банку РФ та інших суверенних активів Росії.

«Після року, коли Росія веде повномасштабну війну проти України, російські суверенні активи на суму понад 300 мільярдів доларів залишаються замороженими по всьому світу», – заявив сенатор США Джим Ріш.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Своєю чергою сенатор США Шелдон Вайтхаус зауважив, що на відновлення економіки України знадобляться сотні мільярдів доларів, тому за ці руйнування має платити Росія та її диктатор Володимир Путін.

Ухвалення законопроєкту, серед іншого, надасть президенту повноваження конфіскувати російські суверенні активи, заморожені в США, й передати їх на відновлення України.

Крім того, підсанкційні російські компанії не зможуть отримувати прибутки з активів, доки Росія не виведе свої війська з України і не погодиться надати компенсацію за шкоду, заподіяну війною.

Також законопроєкт передбачає посилення координації США й союзників для аналогічної конфіскації суверенних активів РФ в інших країнах і гарантує, що саме Путін, а не американські платники податків, оплатить збитки, завдані неспровокованим вторгненням Росії в Україну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відзначив кілька вагомих міжнародних кроків за підсумками зустрічі у форматі «Раймштайн». По-перше, це ухвалена Європарламентом резолюція на підтримку європейських та євроатлантичних прагнень нашого народу, а також зареєстрований у Сполучених Штатах законопроєкт про конфіскацію та передачу нашій державі як репарацій активів Росії.

До слова, за повідомленням The New York Times, Сполучені Штати Америки можуть запропонувати Україні ізраїльську модель співпраці з НАТО, тобто без повноцінного членства у союзі.

Як повідомлялося, посол України в США Оксана Маркарова заявила, що з кінця травня у Вашингтоні «змінили тональність», коментуючи можливу передачу Києву далекобійних ракет Atacms.