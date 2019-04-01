Чому Зеленський всіх переграв?

Кандидат у президенти Володимир Зеленський Фото: Станіслав Груздэв, Главком

Є як мінімум дві причини перемоги Володимира Зеленського у першому турі президентських перегонів та підтримки його майже третиною виборців.

Перші дані вчорашніх екзит-полів свідчать, що кандидати розмістилися у такому порядку:

Зеленький майже у двічі випередив Петра Порошенка, це стало можливим тому, що працювали політтехнології та професійна команда медіаекспертів, які мають досвід у виробництві якісного кіно, сценаріїв, формуванні медіаобразу та роботою на телебаченні з цільовими аудиторіями.

Іншою стороною медалі виборів є те, що звичні політтехнології в інформаційному суспільстві стали приносити менші результати, ніж креативна системна робота, не стандартна для політичних компаній, яку показала команда Зеленського.

Компанія Зеленського супроводжувалася не активною виборчою кампанією (якщо такою не вважати рекламу на телебаченны і його сценічну діяльність). Маючи лише впізнаваність у своєму арсеналі та жодного політичного досвіду, він створив образ політика з серіалу «Слуга Народу». Населення проголосувало не стільки за Володимира Зеленського, скільки за Голобородька – Президента, якого грає Зеленський.

Цей серіал вийшов на екрани телебачення ще у 2015 році. Тому така спланованість та системна робота над новими сезонами підготували електорат Зеленського до активної участі у виборах. Побачити креативні технології команди Зеленського можна в тому, що незадовго до виборів у прокат вийшов фільм «Рейган» де Президента США озвучував майбутній кандидат у президенти України.

Такі нестандартні технології у комплексі залучили до виборчого процесу населення , яке ніколи не приймало участь у виборах. Цим і пояснюється висока явка на виборах – 63%.

Президентська компанія Зеленського абсолютно протилежна компаніям інших кандидатів. І більше нагадує новий проект телеканалу або стартап , адже брифінги та робота штабу супроводжувалася грою в теніс та поїданням піци, а звітували не лише про підтримку населення, а і про кількість випитого вина.

Саме такі факти і викликали цікавість у населення, яке не приймало участь у виборах, допоки не з’явилося кандидатури Зеленського. Такий розвиток подій протиставив Володимира Зеленського всім іншим кандидатам, які маючи різні програми та команди ведуть боротьбу за одним сценарієм.

Крім цього, за завісою безпечності команді Зеленського вдалося приховати слабкі сторони свого лідера. Адже знаючи його як ведучого та коміка, який приміряє різні образи в серіалах та шоу «95 кварталу», він сильно програє професійним політикам, які мають досвід дебатів та розбираються в державних питаннях.

Приховавши слабкі сторони, Зеленський підкреслив природність свого звичного телевізійного образу. А замість всеукраїнського туру - поїхав туром з виступами «95 кварталу» та з’являвся на публіці у свому звичному образі жартівника.

Іншим поясненням високої підтримки Зеленського населенням, є розчарування людей у решті кандидатів. Віра у нового лідера, зовсім відмінного від звичних політиків. Це й не дивно, адже найпоширеніша релігія – Християнство, де месіанство виступає основною ідеєю. Тому суспільство , яке складається переважно з християн має схильність у певний переломний момент історії повірити в нового лідера, який перетворюється у вождя, а також з виникненням певної організації, яка складається з вірних прибічників, котрі впорядковують широкий рух на його підтримку.

Цим пояснюється поведінка людей, які голосуючи «за Зеленського» голосували за образ президента Голобородька, який дуже суперечить звичним образам українського політикуму . Зе END

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