Комаровський потролив росіян, представивши нову «біологічну зброю»

Лікар запропонував послати до окупантів бойових качок

Відомий лікар Євген Комаровський потролив росіян, заявивши, що їх можна вилікувати від пу-лихоманки завдяки бойовим качкам. Відповідне відео він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Комаровський із серйозним обличчям розповідає, що перший варіант качки не встигав долетіти до кордону, вічно обкакував нашу територію.

«У мене зараз модифікований варіант У-2, який ми сьогодні будемо використовувати для атаки на ворогів. У чому суть? На території держави-агресорки ось уже багато років епідемія так званої «пу-лихоманки». Наша качка виділяє екскременти, які розбризкуються у повітрі і завдяки цьому антиген пу-лихоманки нейтралізується», – сказав лікар.

Він також розповів, що у хвороби є дуже конкретні симптоми. Люди, заражені пу-лихоманкою, вважають, що вони найрозумніші, найсильніші, що можуть учити решту, як їм жити, на якій мові розмовляти. Словом, вони не мають логіки та здорового глузду.

«Тому використання бойових етнічних качок дозволяє нам нейтралізувати ген пу-лихоманки. Ворога буде вилікувано. Перемога буде за нами», – підсумував Комаровський.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 16 березня під час наради з урядом вкотре повторив фейк кремлівської пропаганди щодо функціонування американських біолабораторій в Україні.