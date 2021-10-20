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    Вчора українці зробили рекордну кількість щеплень проти коронавірусу

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    У деяких пунктах вакцинації утворилися черги - Вчора українці зробили рекордну кількість щеплень проти коронавірусу
    У деяких пунктах вакцинації утворилися черги
    фото: reporters.media

    Після «почервоніння» деяких областей українці почали масово робити щеплення від Covid-19

    В Україні за 19 жовтня зробили майже 226,6 тис. щеплень проти коронавірусу – це вперше кількість вакцинованих за добу перевалила за 200 тисяч. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

    Першу дозу отримала 142,1 тис. осіб, а закінчили вакцинацію, тобто отримали дві дози, – 84,4 тис.

    Вакцинацію здійснювали 1012 мобільних бригад, 3 085 пунктів щеплення та 354 центри вакцинації.

    Вакцинували трьома препаратами: Pfizer (Comirnaty) – 112,8 тис., Sinovac (CoronaVac) – 71,1 тис. та AstraZeneca – 42,7 тис.

    Від початку кампанії з вакцинації першу дозу проти Covid-19 отримала понад 8,2 млн людей а повністю вакцинувалися – 6,7 млн осіб. Загалом в Україні зробили майже 14,9 млн щеплень.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    В Україні вчора, 19 жовтня, виявили 18 912 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 495 людей.

    Вчора стало відомо, що Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19. В Україні днем раніше було зафіксовано смертельний антирекорд: за добу від Covid-19 померли понад 500 людей.

    Зазначимо, за тиждень Україна може робити щонайменше 1,5 млн щеплень.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    У «червоній» зоні карантину зараз перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

    Також стало відомо, що цього тижня ще чотири області можуть стати «червоними».

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина українці Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Вчора українці зробили рекордну кількість щеплень проти коронавірусу