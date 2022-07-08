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    Думки вголос

    Чому відставка Бориса Джонсона – це нормально?

    • Ілія Куса

      експерт Українського інституту майбутнього

    •  glavcom.ua
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    Рівень несхвалення політики Джонсона серед британців сягав 71% - Чому відставка Бориса Джонсона – це нормально?
    Рівень несхвалення політики Джонсона серед британців сягав 71%
    фото з соцмереж

    Практично всі партії в Британії критично ставляться до Росії

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    Во-первых, Джонсон крайне непопулярный в Британии. Понятно, что для наших граждан и СМИ, которые не отслеживают ситуацию в этой стране и живут в своем информационном пузыре, это сложно понять. Уровень неодобрения его политики среди британцев достигал 71%. Среди рядовых членов консервативной партии у него был худший антирейтинг в 21%.

    Во-вторых, коронавирусные вечеринки, постоянные скандалы среди членов партии (за последние месяцы штук 5-6 уже было), сомнительные политические выходки, бездумный авантюризм, неудачи во внутренней политики, нерешённые конфликты с регионами, провалы на местных (до)выборах, неоконченный Brexit – всё это не проходит бесследно. И проблемы у Джонсона неизбежно накапливались с середины прошлого года. Британская политика в этом плане достаточно институционализирована и предсказуема, в отличие от нашей, где нарушения и неудачи необязательно могут приводить к отставке.

    В-третьих, отставка Джонсона мало что изменит. Политика по поддержке Украины и противостоянию с РФ – это не уникальная идея одного человека, а внутриэлитный консенсус. Практически все партии в Британии критически относятся к России, и существенно менять подход не будут.

    Что МОЖЕТ измениться – это тональность риторики (в излишнем пафосе и театральности своих зарубежных поездок Джонсон был лучшим, тут его сложно будет переплюнуть), координация с союзниками и приоритетность задач. Если к власти придет группа условных «технократов», тогда они будут больше скатываться во внутреннюю повестку Британии, и не ставить Украину в качестве публичной темы №1.

    А в целом, попытка Британии застолбить за собой новую пост-Brexit глобальную роль будет продолжена и при консерваторах, и при лейбористах, и при либерал-демократах. Меняться будут подходы, публичная риторика и приоритетность вопросов.

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    Джерело: блог Іллі Куси

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    Теги: росія окупанти війна відставка партії Велика Британія Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Чому відставка Бориса Джонсона – це нормально?