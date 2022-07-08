Вплив Росії на західних політиків та спецслужби. Масштаби вражають

Танці Кнайсль з Путіним. Європейські політики дуже пізно зрозуміли з ким реально мають справу

Танці Кнайсль з Путіним. Європейські політики дуже пізно зрозуміли з ким реально мають справу

Тільки наївні люди думають, що Кремль, корумпуючи світ, забув про нас

Розборки в німецькому Бундестазі з приводу повної залежності газотранспортної системи від ненормальної бензоколонки. Згадайте, як німецькі політики після відставки бігли працювати в Газпром і інші, афільовані з росіянами структури.

Днями Роман Безсмертний оприлюднив наступний факт: введення Віктора Медведчука у переговорний процес Петру Порошенку запропонувала Ангела Меркель.

Ну, про роль екс-канцлерки Меркель ми ще з вами дізнаємось. Про мінські угоди вона вже сказала: «Велика печаль, що це не спрацювало, але я не звинувачую себе в тому, що я не намагалася». А у квітні 2022 року заявила, що вважає правильним рішення не надавати Україні план дій щодо членства в НАТО у 2008 році.

Нині стався гучний сандал в Австрії, де фігурують Мартін Вайс, керівник одного із відділу спецслужб та оперативник Егісто Отт. Вони співпрацювали з російським ГРУ і передавали Кремлю конфіденційну інформацію.

А пам’ятаєте таку собі міністерку МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка прославилась тим, що на її весілля у 2018 році приїжджав Путін?

Днями ця фрау заявила виданню The Washington Post, що вона виїхала з країни через «погрози смертю». У неї хотіли взяти коментар щодо викриття австрійських розвідників, які разом з іншими співробітниками австрійської спецслужби розробляли план її реорганізації з метою створення нового департаменту в складі МЗС в той час, коли його очолювала та курва. Але фрау «нічого не знає». І зовсім «випадково» після своєї відставки пішла працювати в Роснефть. І «випадково» почала писати колонки для Раша тудей.

Ці розвідники також вели стеження за журналістом-розслідувачем Bellingcat Христо Грозевим та збирали інформацію про нього на користь «друзів».

Егісто Отт зараз заарештовано. Справу слухають за зачиненими дверима, вивчається російське втручання в діяльність спецслужб. Там випливають дуже високопоставлені фігуранти. І дуже неоднозначні події аж до вбивств.

Тепер про нас. Бо ж ми з вами не наївні люди, які думають, що раша, корумпуючи світ, нас оминула.

У жовтні 2020 року, під час візиту до Великої Британії, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з новим головою секретної британської розвідки МІ-6 Річардом Муром. Цю зустріч українці і британці афішувати не планували. Але журналістам вдалось про неї дізнатися. І ця зустріч, кажуть джерела, не була приємною для глави України.

На зустрічі, за інфоормацієї ZN, обговорювали три теми:

атаки української влади на антикорупційні органи в Україні та прагнення офісу президента взяти під свій контроль САП, НАБУ, Офіс генерального прокурора, а також судові інстанції; ситуація на сході України і дії Росії; оточення Зеленського – не тільки офіційного, а й неформального, яке має значний вплив на главу держави. Британці нібито бачать, як витікає інформація з України.

Зустріч президента країни з главою Мі-6 – факт безпрецедентний. Глава британської розвідки не часто зустрічається з лідерами інших держав.

Перед цим тему найближчого оточення президента на переговорах із главою української держави порушували американці.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс не публічно відвідав Україну 12 січня, щоб зустрітитися із Володимиром Зеленським та колегами з української розвідки. СNN, посилаючись на свої джерела, повідомило, що зустріч стосувалась ризиків вторгнення Росії до України.

У січні 2020 року в Україні здійнявся скандал щодо таємної поїздки Зеленського до Оману. Поїздка була таємною наскільки, що про неї ніде і ніхто не повідомляв. Якби не фото Зеленського у шортах, оприлюднене медіа. Розслідування, проведене Радіо «Свобода» вказало на такий факт: рейс, яким президент України терміново повертався з Маската до Києва, був чартерним і цей же літак в Оман прилетів із Москви. Більше того, журналісти виявили, що цим рейсом в Оман справді прибув представник владної верхівки Російської Федерації.

Суспільство і досі не отримало відповід на питання: а що то було? Про що домовлялись, кажуть, з Патрушевим?

Європейці, зрозумівши, хоч і не до кінця, чим загрожує божевільна бензоколонка, почали чистити свої країни від російського лайна.

У нас тихо. Вчасна реакція на партнерські попередження могла би багато речей змінити. Може, і не довелось би пачками виловлювати зрадників і колаборантів зараз. Але то низовий рівень. Тому і починають чистити з хвоста те, що гниє з голови.

Замість того, щоб просто викинути гниль.

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Джерело: блог Зої Казанжи

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