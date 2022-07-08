Де виникає найбільше проблем з постачанням зброї для України

Світові політичні процеси серйозно впливають на боєздатність української армії

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Несколько ремарок, дабы можно было сравнить через время.

Первое

Отставка Джонсона (казалось, что он сможет пропетлять) – это наглядный пример условий, в которых трудится Минобороны.

Британия – важнейшая страна для нас. Объемами помощи и – что важнее – лидерством. Много всего случилось благодаря не только институциональному, но и персональному лидерству Джонсона, а также министра обороны Бена Воллеса.

Воллес – один из немногих субъектных министров обороны, который может реально прокачать какой-то вопрос от идеи до реализации с вовлечением нескольких стран.

Глобально на поддержку Украины эта канитель не должна повлиять, но она может сказаться на темпе принятия и реализации важных решений в ближайшие месяцы. Что для нас критично. Гибнут наши люди.

Специалисты уже разобрали несколько сценариев урегулирования правительственного кризиса в Лондоне. Там есть более благоприятные и менее благоприятные для нас. Не угадаешь. Может возникнуть ситуация, что осенью и в США, и в Британии будут политические сражения. Украина будет занимать в них какое-то место, но акцент все равно на локальной повестке.

Второе

Это третья важная страна за последние недели, где добавилось нервозности и непредсказуемости. Легкий мандраж связан не столько с программами помощи, сколько с тем, что сейчас вообще за кадром – ПОКУПКОЙ оружия.

Мы эту тему не педалируем, но только помощи оружием для удержания текущих позиций и близко не хватило бы. Украинские налогоплательщики через бюджет в значительной мере оказывают влияние на ход войны. Однако сфера настолько деликатная, что деньги решают далеко не все.

Все важные международные контракты отягощены политикой. А политические пертурбации – это в лучшем случае потеря темпа. Часто – это внезапные формальные ограничения. Так что сейчас все, кто работает с программами импорта и другой международкой, жужжат и днем, и ночью. Ибо темпо-ритмика – это наше все сейчас.

Третье

Почему это важно – косвенные подсказки даются на еженедельных брифингах Минобороны, ЗСУ и представителей других сил обороны. Обозначаются основные цифры за неделю по броникам, шлемам, форме, обуви. По другим позициями ситуация подобная.

Суть в том, что в марте-апреле Минобороны начало контрактовать циклопические объемы всего. Разное добро поступает из трех источников – иностранная материально-техническая помощь (малопредсказуемо, вопрос переговоров), от украинских производителей и от импорта. Упор был сделан на то, чтобы обеспечить гарантированные поставки из источников, которые мы сами оплачиваем и можем контролировать. А МТД приходит в усиление.

За счет этой тактики в мае у Сил логистики ЗСУ уже был ежедневный несгораемый запас шлемов и броников из расчета примерно на 2 бригады. Сейчас по индивидуальной броне запас прочности уже в 3-4 раза выше, что дает возможность маневра. Т.е., насыщение броней произошло, до конца года ритм поставок сохранится (ибо есть износ, нужен резерв и т.д.), но сменится структура: вырастет доля украинских производителей, которые сейчас разгоняются.

Через пару недель будет притушена острота с рациями (заказаны давно, тысячи штук, вопрос логистики) и по ряду других важных позиций.

По летней форме (мои субъективные ощущения) пожар должен утихнуть к концу июля. Многое будет зависеть от поставок ближайших 2-3 недель. Напомню, за позапрошлую неделю было поставлено 30К формы, за минувшую 23,7К. Т.е., средний темп сейчас – на «около бригады» в день. если приедет все плановое, то будет скачок.

Зимняя форма также отшивается, уже десятки тысяч комплектов поставлены. Темп растет.

Для понимания контекста того, что происходит в обеспечении, посмотрите, например, интервью Сергея Притулы Олегу Базару. Там четко говорится о соотношении объемов, с которыми работают волонтеры и МО. И где почва для синергии. Снова повторю, что все основные фонды работают в контакте с Минобороны. Волонтеры спасают за счет скорости и гибкости, Минобороны постепенно закрывает масштабы.

Ситуация с байрактарами это очень наглядно высветила: Минобороны уже поставило десятки машин и законтрактовало на ближайшие месяцы еще десятки. Это вопрос не денег, а производственных мощностей. Точно также сейчас начинают десятками приходить в войска украинские дроны, которые были законтрактованы весной.

Поэтому критично выдержать ритм. Чтобы нигде не было провисания, и ситуация постепенно выравнивалась. Ритм дает возможность накапливать ресурсы. Контрнаступление невозможно без накопления ресурсов.

Узкое место, которое маячит на горизонте – это отсутствие денег у страны. Приоритетом было и останется оружие. Все остальное может быть подвергнуто оптимизации, сокращениям и т.д. Это реальность, тут не должно быть иллюзий.

Четвертое

Поток оружия идет параллельно с обеспечением разной вещевкой, топливом, едой, питанием и т.д. Примерный объем на июль понятен. Это дает определенное ощущение, какие возможности будут у ЗСУ.

На основании всего этого, могу осторожно поделиться субъективными прогнозами.

На фронте все очень непросто. Моя личная перекличка по периметру указывает – местами крайне тяжело. Тем не менее, признаков обвала нет, грубо передавить у россиян не получается.

Объем и характеристики оружия, которое удалось получить, уже таковы, что оно начинает потихоньку балансировать ситуацию. Хаймарсы уже навели шороху. Их мало, но идет кропотливая работа, чтоб стало больше.

если за месяц придет все, что должно, до паритета еще будет огромная дистанция, у россиян все равно будет заметное преимущество. Но у нас появится возможность проецировать силу.

Учитывая, что оккупантам приходится удерживать территории, где население нелояльно и чуть что пытается потыкать в «освободителей» ножиком, даже при номинальном численном превосходстве россияне будут скованы.

Отсюда истерические заявления Путина, что «мы еще серьезно не начинали». Отсюда подготовка экономики РФ к тотальному переходу на военные рельсы. Отсюда жесткое давление на пюрера, чтоб он влез в войну и нарушил нам логистику. Им нужна мобилизация всех ресурсов.

Россиянам кровь из носу необходимо в ближайшие полтора месяца передавить массой. Экономически они крепче, чем мы. Людей и оружия у них больше. Но для них также остро стоит вопрос темпа и ритма войны. Они мешают нам, мы пытаемся помешать им, затормозить их.

Людей надо обучить, провести слаживание, оружие поднять с хранения, доставить с Дальнего Востока и т.д.

Т.е., сейчас война переходит на уровень противостояния организаций на фоне (не)совпадения переменных и сложной перспективы с деньгами. Совпадет так, что у нас будет значительное число хаймарсов, а враг еще не успеет развернуть войска для новой фазы – это одно. если россияне успеют набрать мощи – это другое.

Пытайтесь оценить все в комплексе, тогда будет меньше шараханий. Не нужно будет паниковать от каждого слуха «завтра нападет Беларусь».

Какие-то магические события ситуацию ни в одну, ни в другую сторону глобально не качнут. Пока. Тратьте душевные силы на формирование личного запаса прочности, как минимум – эмоциональной.

Берегите себя и близких, насколько это сейчас возможно.

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Джерело: блог Олексія Копитько

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