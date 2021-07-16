Візит Зеленського в Німеччину. Основні висновки

Коротко і без прелюдії

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1. Газопровод «Северный поток-2» будет построен и введён в эксплуатацию. Украина и ФРГ не достигли никакого компромисса по этому вопросу, позиции остаются диаметрально противоположными.

В Киеве, несмотря на публичную браваду, кажется, начинают понимать, что СП-2 будет построен, и сейчас стоит заниматься ценой вопроса: за что мы готовы смириться с этим? Деньги, долгосрочные гарантии транзита или какие-то другие плюшки?

2. Военных поставок Германии в Украину не будет в обозримом будущем. Для Берлина этот вопрос остаётся закрытым, так как они считают, что поставляя оружие, дискредитируют свой статус посредника, спровоцируют конфронтацию с РФ и нарушат собственные принципы внешней политики.

3. Политические отношения Германии и Украины остаются сложными, напряжёнными и неоднозначными. По прессухе было видно, что взгляды у сторон разные, и понять друг друга Зеленский и Меркель не смогли.

4. По Донбассу интересным показалось то, что в политический дискурс вдруг вернули старые идеи и концепты, которые прорабатывались 1,5-2 года назад и даже пытались реализовать в Украине, вызвав протесты.

«Формула Штайнмайера» и «план про кластеры» опять замаячили на горизонте. Что означает одно из двух: либо это попытка просто хоть как-то эту тему поднять на публике, ибо говорить больше не о чем, либо внешние партнёры снова попытаются вернуть идею форсированной реализации Минских соглашений на фоне начала «стратегического диалога» между РФ и США и перехода Штатов в системную конфронтацию с Китаем, в которой им нужна союзная Германия и хотя бы нейтральная Россия.

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Джерело: блог Іллі Куси

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