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    Думки вголос

    З Сирії в Україну: чому перекидання росіян викликає питання

    • Ілія Куса

      експерт Українського інституту майбутнього

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    Повноцінних російських військ у Сирії ніколи не було багато - З Сирії в Україну: чому перекидання росіян викликає питання
    Повноцінних російських військ у Сирії ніколи не було багато

    Чутки про переправку російських військ із Сирії в Україну не підтверджені, а «вага» місцевого угруповання перебільшена

    Наразі немає жодних підтверджень, що відбувається перекидання російських військовослужбовців із Сирії до України. Тому ми маємо справу з непідтвердженою інформацією на рівні чуток. Якихось заяв офіційних або хоча б напівофіційних не було: про це повідомляли лише деякі ізраїльські інформаційні ЗМІ, та й те, не найвідоміші. Тому я не можу підтвердити цю інформацію.

    Але навіть якщо виходити з того, що це правда, виникає чимало запитань. Припустимо, якби частину військ Росії справді перекинули із Сирії в Україну, це ніяк не вплинуло б на ситуацію. Росія в Сирії мала в різний час від 3 до 6 тисяч військовослужбовців. І 6 тисяч військовослужбовців – це «стеля». Але я не впевнений, що їх там зараз стільки. Здебільшого це персонал двох баз Росії у Сирії. Йдеться про військово-морську базу Тартус, яка займається ремонтом та обслуговуванням кораблів, які заходять туди, зокрема військових. Тобто там персонал таки обслуговуючий – технічний, а не військовий.

    Друга російська точка в Сирії – це авіабаза Хмеймім, яку Росія створила після 2015 року, і на цій базі точно така ж ситуація. Тобто, це не якісь ключові підрозділи, без яких Росія не може обійтися в Україні. Тому навіть якщо вони перекинуть звідти якусь частину – кілька сотень чи тисяч, як це було, наприклад, із миротворцями в Карабаху – це не змінить ситуацію в Україні жодним чином, бо ця крапля у морі, порівняно з тими потребами, які Росія відчуває, і які вона й так уже витрачає в Україні. Тому в даному випадку я думаю, що Україні не варто нічого очікувати і побоюватися з приводу Сирії.

    Скажу більше: повноцінних російських військ у Сирії ніколи не було багато. Згідно з офіційною інформацією РФ, бойовий досвід у Сирії отримали 63 тисячі військових. Це не означає, що всі вони були там одночасно. З 2015 року, коли росіяни туди втрутилися, відбувалася поступова ротація, тобто 63 тисячі російських військовослужбовців побували там за 6-7 років і отримали там певний різний досвід. Тобто для них це була класична спеціальна військова операція.

    До речі, якщо порівнювати дії РФ в Україні та Сирії, то в останньому випадку для них це була спеціальна військова операція, а не повноцінна війна. Тому що в Сирії основні військові завдання були пов'язані не з організацією та безпосереднім здійсненням масштабних наступальних операцій як в Україні, а все-таки з допоміжною роллю. Якщо брати основні військові професії всіх росіян, які пройшли через Сирію, то йтиметься про льотчиків, моряків, військову поліцію, яка виконувала допоміжну роль. Сюди ж належать сапери. Саме їх через Сирію пройшло дуже багато. Також йдеться про зв'язківців, медслужбу, тилове забезпечення та військових радників.

    Потрібно розуміти, що росіяни в Сирії не проводили масштабних наступальних операцій. У переважній більшості воювали сирійці. Тому я думаю, що у нас дуже переоцінюють історію з військовою присутністю Росії в Сирії, яка не настільки велика, і їм і не потрібна для цього велика присутність.

    За моїми оцінками, у Сирії зараз перебуває близько 3-4 тисяч російських військовослужбовців, хоча точних даних зараз немає, оскільки росіянами ці дані засекречені. Тому якби ця історія з перекиданням російських військових виявилася правдою, то ми говорили б максимум про тисячу людей, які не є тими людьми, які можуть переламати хід бою десь, а в Україні тим більше.

    Джерело: Апостроф

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    З Сирії в Україну: чому перекидання росіян викликає питання