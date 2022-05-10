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    Дорожники перекрили трасу біля Борисполя: як проїхати (схема)

    Перекрито ділянку автомобільної дороги М-03 з Києва у напрямку Полтави&nbsp; - Дорожники перекрили трасу біля Борисполя: як проїхати (схема)
    Перекрито ділянку автомобільної дороги М-03 з Києва у напрямку Полтави 
    фото ілюстративне

    Перекрито ділянку траси М-03 за Борисполем

    Ділянка траси М-03 Київ – Харків – Довжанський за містом Бориспіль перекрита. Про це повідомив «Укравтодор».

    Через перекриття ділянки автомобільної дороги М-03 проїзд з Києва у напрямку Полтави здійснюється за двома маршрутами:

    • з Києва через автомобільну дорогу Р-03 Північно-східний об'їзд м.Києва з виїздом на трасу М-03;
    • з Борисполя через трасу Н-08 Запоріжжя – Маріуполь та Т-10-37 і з виїздом на автомобільну дорогу М-03.

    Схема об'їзду

    Схема об'їзду

    Дорожники радять водіям враховувати інформацію при плануванні маршрутів.

    Повідомляється, що на дорозі М-03 дорожники зводять тимчасову перерву для налагодження транспортного зв'язку у напрямку Полтави.

    Поблизу зруйнованого мосту через річку Трубіж дорожники будують тимчасовий об'їзд для легкових і вантажних автомобілів.

    Теги: дороги війна Київщина ремонт Укравтодор
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    Дорожники перекрили трасу біля Борисполя: як проїхати (схема)