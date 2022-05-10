Дорожники перекрили трасу біля Борисполя: як проїхати (схема)
Перекрито ділянку траси М-03 за Борисполем
Ділянка траси М-03 Київ – Харків – Довжанський за містом Бориспіль перекрита. Про це повідомив «Укравтодор».
Через перекриття ділянки автомобільної дороги М-03 проїзд з Києва у напрямку Полтави здійснюється за двома маршрутами:
- з Києва через автомобільну дорогу Р-03 Північно-східний об'їзд м.Києва з виїздом на трасу М-03;
- з Борисполя через трасу Н-08 Запоріжжя – Маріуполь та Т-10-37 і з виїздом на автомобільну дорогу М-03.
Дорожники радять водіям враховувати інформацію при плануванні маршрутів.
Повідомляється, що на дорозі М-03 дорожники зводять тимчасову перерву для налагодження транспортного зв'язку у напрямку Полтави.
Поблизу зруйнованого мосту через річку Трубіж дорожники будують тимчасовий об'їзд для легкових і вантажних автомобілів.