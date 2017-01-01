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    Думки вголос

    Бойове минуле. Навіщо Росія полює на Яценюка

    Російські та проросійські ЗМІ майже відчули глибоке задоволення, що межує з оргазмом.
    Мовою оригіналу Арсения Яценюка якобы задержали в аэропорту Женевы. Ненадолго, всего на 10 минут. Для доведения до оргазма кремлевских ребят этого оказалось недостаточно. Попался, враг России и страшный чеченский боевик, но ушел от мести. Как сказал бы Поддеревянский, конец всем сподиванням. Действительно, причина повышенного внимания к лидеру
    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Сьогодні, 08:16
    • Розсилка

    Російські та проросійські ЗМІ майже відчули глибоке задоволення, що межує з оргазмом.

    Мовою оригіналу

    Арсения Яценюка якобы задержали в аэропорту Женевы. Ненадолго, всего на 10 минут. Для доведения до оргазма кремлевских ребят этого оказалось недостаточно. Попался, враг России и страшный чеченский боевик, но ушел от мести. Как сказал бы Поддеревянский, конец всем сподиванням.

    Действительно, причина повышенного внимания к лидеру «Народного фронта» именно в этих фейковых российских обвинениях. Это в Украине, да и во всем мире над домыслами российской пропаганды смеялись. Мол, Яценюк во время сессии в университете тайно слетал в Чечню, где за один день убил тридцать российских солдат. А потом еще и в Приднестровье воевал. Смеялись все, но сам Яценюк еще тогда говорил, что с точки зрения бюрократии картинка совсем не смешная. Ручная российская прокуратура и не менее ручной суд документально оформили «чеченский след» и объявили Яценюка в международный розыск. Бред? Конечно бред. Но юридически они действуют совершенно логично.

    Ненависть Кремля к Яценюку вполне логична - еще после принципиального отказа от покупки российского газа это правительство у руководства РФ в черном списке. А после проигрыша Газпрома в суде особенно. Яценюка, естественно, выпустили через 10 минут. А для нас это очень важный урок по всем претензиям к России должны быть бумаги, голосование в парламенте и решения судов. Правосудие и бюрократия в Европе работает именно так - по бумагам. Никаких аргументов в формате «все понимают» и «это же очевидно». Россия в качестве агрессора, территории со статусом оккупированных и все наши обвинения должны быть четко зафиксированы на бумаге и чем-то подкреплены. 

    Джерело: Донецкие вести

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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