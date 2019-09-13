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    Думки вголос

    Цемах тепер буде ховатися від суду в окупованому Сніжному

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Володимир Цемах - Цемах тепер буде ховатися від суду в окупованому Сніжному
    Володимир Цемах

    Все, свідок втік від слідства. А якщо раптом буде вести себе неправильно, то його відразу і закопають

    Мовою оригіналу

    Логичный финал. Подозреваемый по делу крушения Boeing-777 в 2014 году и один из ключевых участников состоявшегося в субботу «Большого обмена» со стороны Украины Владимир Цемах возвращается из России на оккупированный Донбасс. Домой.

    Все по закону - он и должен находиться дома, то есть в Снежном на территории ОРДЛО. И теперь Нидерландам нет смысла требовать его выдачи у России - подозреваемый формально на территории Украины.

    Но и у нас требовать выдачи бесполезно - Украина не контролирует эту территорию. А чтобы требовать выдачи у ОРДЛО их нужно сперва признать.

    Все, свидетель ушел от следствия. А если вдруг будет вести себя неправильно, его там и закопают в течение получаса...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    бойовики на Донбасі Донбас ОРДЛО Володимир Цемах
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