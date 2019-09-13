Цемах тепер буде ховатися від суду в окупованому Сніжному

Володимир Цемах

Все, свідок втік від слідства. А якщо раптом буде вести себе неправильно, то його відразу і закопають

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Логичный финал. Подозреваемый по делу крушения Boeing-777 в 2014 году и один из ключевых участников состоявшегося в субботу «Большого обмена» со стороны Украины Владимир Цемах возвращается из России на оккупированный Донбасс. Домой.

Все по закону - он и должен находиться дома, то есть в Снежном на территории ОРДЛО. И теперь Нидерландам нет смысла требовать его выдачи у России - подозреваемый формально на территории Украины.

Но и у нас требовать выдачи бесполезно - Украина не контролирует эту территорию. А чтобы требовать выдачи у ОРДЛО их нужно сперва признать.

Все, свидетель ушел от следствия. А если вдруг будет вести себя неправильно, его там и закопают в течение получаса...

Джерело: блог Кирила Сазонова

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