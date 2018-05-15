Чемпіонат світу в Росії: футбольна пастка для українців

Володимир Путін

Чи є ще в нашій країні люди, які збираються їхати в Росію на футбол?

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к гражданам Украины с призывом не посещать матчи Чемпионата мира по футболу в России. Он допускает высокую вероятность провокаций и напоминает, что украинские дипломаты не смогут гарантировать безопасность нашим туристам.

К министру вопросов нет - он обязан был сделать такое заявление и сделал. Своего рода дипломатический ритуал. Мне интересно – у этого заявления есть реальная аудитория? Вот, серьезно, есть люди в нашей стране, которые всерьез собирались поехать в Россию на футбол? На четвертом году войны во вражескую страну? Да, страна именно вражеская, она оккупировала Крым и часть Донбасса, ведет против нас войну – как ее называть? Друг, с которым возникли сложности в отношениях? Брат с психическими отклонениями? Нет уж, враг есть враг. И делать вид, что никакой войны не существует, а на футбол почему бы и не съездить – верх цинизма. Это даже не предательство, это какое перекошенное состояние мозга.

Ладно, если аргументы в области морали, патриотизма и здравого смысла не на всех действуют, буду обращаться к инстинкту самосохранения. Украинские заложники сегодня России точно не помешают. Для обмена на боевиков и своих военных, на шпионов и пропагандистов. В качестве дополнительной валюты при любой сделке. Посадить по обвинению в шпионаже или подготовке теракта очень просто. Суды там ручные. И никто не поможет. Конечно, всех подряд хватать на границе не будут. Но если конкретно вы попадете в эту ловушку тот факт, что хватают не всех будет слабым утешением.

А представляете, каким роскошным подарком для российской пропаганды внутри страны и за границей будет пойманная группа украинских «правосеков», которые готовили теракты на футболе? А если реальный взрыв устроить? Вот это резонанс! И готовы обвинения Украины в терроризме, которые быстро растиражируют прикормленные СМИ и политики на Западе. Для такого дела ФСБ может сделать «правосека» из любого украинского туриста. Вообще без проблем. Так что, если вдруг собирались поехать на футбол, подумайте об этом…

Джерело: site.ua

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