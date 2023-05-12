Головна Думки вголос Кирило Сазонов
search button user button menu button
Кирило Сазонов Політичний оглядач

Допомагають убивати своїх. У чому логіка зрадників?

glavcom.ua
Комплекс С-300
фото з відкритих джерел

Варто визнати, що СБУ якісно чистить Україну від кротів та колаборантів

Іноді новини ставлять мене в глухий кут. Я перечитую по кілька разів. Потім починаю писати знайомим у відповідних структурах. Мовляв, що за маячня? А мені відповідають – зовсім не маячня. Так, співробітники СБУ реально затримали у Полтаві бізнесменів, які робили для Росії та надсилали їм деталі для комплексів С-300. Заборонили прямі постачання? Вони через фірму-прокладку почали працювати. Нормально відвантажували, транзит усе спише.

Але не списав транзит. Співробітники СБУ вирахували весь ланцюжок і ділків затримали. Чекаємо на обрання запобіжного заходу, а потім вироку і я впевнений вже з досвіду – не зістрибнуть. За такими ділками СБУ дає чіткі матеріали та вироки серйозні. Респект голові СБУ генералу Малюку та його офіцерам. Вони якісно чистять Україну, зокрема ВПК від кротів.

Але у мене за загальною системою координат не сходиться.

От ми зараз під Бахмутом. Друзі у Харківській. Побратими, з якими воювали, залишаються на Херсонщині. І всім нам прилітає часто саме із С-300. Деталі для якого роблять... у Полтаві. Їм нас зовсім не шкода? Ну, хрін з нами, але ж на Полтавщині скільки прильотів такого було вже? Більше тридцяти? Чи понад п'ятдесят? Скільки жертв? Земляків та сусідів теж не шкода?!

Ось не можу це скласти в пазл. При всьому розумінні великої сили жадібності – не можу. Ким треба бути? Ну добре. Ці пішли стежкою Богуслаєва. Той теж працював на агресора, а потім СБУ, арешт і прохання поміняти. Про обмін Богуслаєва я окремо напишу, як буде трохи часу. А цих й обмінювати не будуть. Кому вони потрібні? Москва їх спише з гидливою фізіономією...

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: арешт транзит Москва Полтава державна зрада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний
Кремль готується оголосити у розшук суддів, які видали ордер на арешт Путіна
Вчора, 15:02
СБУ повідомила про підозру трьом колишнім нардепам від «Партії регіонів»
СБУ повідомила про підозру трьом колишнім нардепам від «Партії регіонів»
Вчора, 13:09
На початку весни 2022 року суддя Лариса погодилася на співпрацю з окупантами
«Про мене кажуть, що я стерва». Шлях судді Богомолової, яка працювала на ФСБ Війна і право
Вчора, 10:10
Олігарх вважає, що він став жертвою перерозподілу бізнесів, який  зараз відбувається в Україні
Арешт активів Новинського: олігарх знайшов виправдання
5 травня, 18:35
Алла Пугачова терміново повернулася до Москви: відома причина приїзду
Алла Пугачова терміново повернулася до Москви: відома причина приїзду
3 травня, 15:26
Формально ПАР зобов'язана виконати ордер на арешт Путіна
Ордер на арешт Путіна: ПАР передумала виходити з договору про суд у Гаазі
26 квiтня, 07:07
Карта є візією майбутнього устрою построссійського простору
Україна має запропонувати проєкт розпаду Росії
20 квiтня, 18:11
Угорщина посилює контроль за імпортом з України
Не тільки зерно: Угорщина посилює заборону на ввезення українських товарів
19 квiтня, 17:05
Из-за проблем Кремль должен обращаться к своим партнерам
Санкции Запада оставляют Россию без оружия: в Минфине США объяснили почему
16 квiтня, 10:08

Кирило Сазонов

Допомагають убивати своїх. У чому логіка зрадників?
Допомагають убивати своїх. У чому логіка зрадників?
Ракетний терор. Окупанти спеціально б'ють по житлових будинках
Ракетний терор. Окупанти спеціально б'ють по житлових будинках
Головний секрет українського контрнаступу
Головний секрет українського контрнаступу
«Український Моссад». Що потрібно знати про Службу безпеки України
«Український Моссад». Що потрібно знати про Службу безпеки України
У Росії не хочуть йти з окупованих територій України. Що з цим робити
У Росії не хочуть йти з окупованих територій України. Що з цим робити
Події у Брянській області: Кремль хоче набрати більше «гарматного м'яса»?
Події у Брянській області: Кремль хоче набрати більше «гарматного м'яса»?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Вчені з'ясували, які групи крові найбільш схильні до раку та серцевих захворювань
29K
На кордоні з РФ кілометрові черги: окупанти тікають з України (фото)
12K
Виборчі пристрасті у Туреччині. Конкурент Ердогана зняв свою кандидатуру
11K
Сиділи поруч на трибунах: Андрій Шевченко встряг у скандал із проросійським спортсменом
8601
Представники ТЦК застосували силу до ухилянта: Міноборони пояснило
8500
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Півфінал Євробачення, ЗСУ почали «формувати» операції, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Знищено ворожі склади та пункти управління: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:34
У Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи: оновлено
Сьогодні, 02:55
Історичний момент: Кулеба взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав
Сьогодні, 00:50
Закликав до миру на «Євробаченні-2023»: учасник із Румунії прокричав антивоєнний заклик
Сьогодні, 00:30
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту