Допомагають убивати своїх. У чому логіка зрадників?

Варто визнати, що СБУ якісно чистить Україну від кротів та колаборантів

Іноді новини ставлять мене в глухий кут. Я перечитую по кілька разів. Потім починаю писати знайомим у відповідних структурах. Мовляв, що за маячня? А мені відповідають – зовсім не маячня. Так, співробітники СБУ реально затримали у Полтаві бізнесменів, які робили для Росії та надсилали їм деталі для комплексів С-300. Заборонили прямі постачання? Вони через фірму-прокладку почали працювати. Нормально відвантажували, транзит усе спише.

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Але не списав транзит. Співробітники СБУ вирахували весь ланцюжок і ділків затримали. Чекаємо на обрання запобіжного заходу, а потім вироку і я впевнений вже з досвіду – не зістрибнуть. За такими ділками СБУ дає чіткі матеріали та вироки серйозні. Респект голові СБУ генералу Малюку та його офіцерам. Вони якісно чистять Україну, зокрема ВПК від кротів.

Але у мене за загальною системою координат не сходиться.

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От ми зараз під Бахмутом. Друзі у Харківській. Побратими, з якими воювали, залишаються на Херсонщині. І всім нам прилітає часто саме із С-300. Деталі для якого роблять... у Полтаві. Їм нас зовсім не шкода? Ну, хрін з нами, але ж на Полтавщині скільки прильотів такого було вже? Більше тридцяти? Чи понад п'ятдесят? Скільки жертв? Земляків та сусідів теж не шкода?!

Ось не можу це скласти в пазл. При всьому розумінні великої сили жадібності – не можу. Ким треба бути? Ну добре. Ці пішли стежкою Богуслаєва. Той теж працював на агресора, а потім СБУ, арешт і прохання поміняти. Про обмін Богуслаєва я окремо напишу, як буде трохи часу. А цих й обмінювати не будуть. Кому вони потрібні? Москва їх спише з гидливою фізіономією...