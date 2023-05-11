Кремль готується оголосити у розшук суддів, які видали орден на арешт Путіна
Орден на арешт російського диктатора МКС видав 17 березня
Слідчий комітет країни-агресорки готується оголосити в розшук суддів Міжнародного кримінального суду, які видали ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив глава СК РФ Олександр Бастрикін, пишуть росЗМІ.
«СК РФ готується оголосити у розшук суддів Міжнародного кримінального суду, які видали ордер на арешт Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової», – цитує російського чиновника видання.
Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.
Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний.
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