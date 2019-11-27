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    Думки вголос

    Енергетична співпраця з Росією - зашморг на шиї України

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Енергетична співпраця з Росією - зашморг на шиї України

    Будь-яка залежність України від Росії - величезний ризик

    Мовою оригіналу

    Я думал, что разговоры о покупке газа у России настолько очевидная глупость, что писать об этом не нужно. Но смотрю – профильный министр «экологии и энергетики», который гораздо больше эколог, чем энергетик, говорит об этом всерьез. И некоторые мои друзья, которые хорошо разбираются в экономике, но далеки от энергетики, не видят в этом проблемы. Ладно, очень коротко объясняю, почему от этих прекрасных российских предложений несет ядом за километр. Один абзац про политику и еще один про деньги.

    Дорогие друзья, любая зависимость от РФ – риск. Будь то электроэнергия, газ или ядерное топливо – риск. Просто мы отдаем настоящему агрессору в руки нашу энергетическую безопасность. Рубильник Герус уже продал, теперь обсуждаем газовый вентиль. Друзья, энергетическое сотрудничество с РФ это не про бизнес. Это про удавку на нашей шее. Кремль ее затянет в любой момент, когда посчитает нужным. И мы сами делаем эту удавку и отдаем ее в руки врага? Согласитесь, бред. И когда премьер Яценюк принял решение отказаться от закупок газа именно у РФ – это было правильное решение. Лишнее подтверждение тому – истерика у их спикеров. И мы уже забыли про шантаж и закручивание вентиля 1 января. Дорого? Цена независимости. А теперь про деньги – про миллиарды, которые мы спасли.

    Газпром все эти годы качает газ в ОРДЛО. С момента оккупации. Там за него никто не платил – все в долг. Или платил, но точно не нам. И тут Газпром выставляет Украине счет за этот газ на несколько миллиардов. Мол, ОРДЛО это Украина, да? Платите – все же логично. Но им не повезло с Яценюком, который пожал плечами и сказал – у нас нет протоколов за эти годы, мы формально у вас ни куба не купили. И с чего вдруг вы нам приносите счет? Газпром ругался, грозил судами, рассказывал, что он куда-то в ОРДЛО качал газ. Но Украине было плевать на эту истерику. Нет протоколов? Кабмин официально у вас ничего не покупал? Идите попрошайничать в другое место, что и куда вы качали – ваша личная половая драма. Арсений Петрович их тогда переиграл всухую и очень красиво. Газпром дважды приходил клянчить деньги и пугал судами. Оба раза был послан, и позориться в суде не рискнул. Нет протоколов по закупке? До свидания.

    Министр предлагает эту историю переиграть. И закупать газ у РФ напрямую. То есть удавочку нам на шею сами наденем, и еще и за ОРДЛО будем платить. Пане министр – вы предлагаете какую-то очень опасную глупость. Хватит нам фокусов Геруса с покупкой электроэнергии у РФ. Ляшко вас всех поймать не успеет, притормозите…

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія газ Газпром ОРДЛО
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